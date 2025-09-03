Τι είναι το «baby mukbang» και γιατί προκαλεί «φρενίτιδα» στο TikTok - H nomnomtiana από την Κίνα

«Φρενίτιδα» έχει προκαλέσει στους χρήστες του διαδικτύου ένα νέο trend, το οποίο έχει γίνει πολύ γρήγορα viral.

Ο λόγος για το «baby mukbang», όπου μικρά παιδιά τρώνε διάφορα φαγητά μπροστά από μια κάμερα, με το βίντεο να εστιάζει στις αντιδράσεις του παιδιού και στους ήχους που κάνει ενώ τρώει, με σκοπό να διασκεδάσει τους θεατές.

Τι είναι το «baby mukbang»

Το «baby mukbang» είναι μια παιδική έκδοση του mukbang, ενός όρου κορεατικής προέλευσης από τις λέξεις για το φαγητό (meokneun) και τη ζωντανή μετάδοση (bangsong). Επομένως, η ακριβής μετάφραση της λέξης είναι «ζωντανή μετάδοση φαγητού».

Ενώ το mukbang είναι ήδη ιδιαίτερα δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -και συγκεκριμένα στην Νότια Κορέα- το «baby mukbang» είναι αυτό που έχει κατακλύσει το διαδίκτυο αυτήν την περίοδο, καθώς οι χρήστες απολαμβάνουν τις χαριτωμένες αντιδράσεις των παιδιών και την αισθητηριακή εμπειρία του να ακούνε ένα μωρό να απολαμβάνει το γεύμα του.

Ένα καλό παράδειγμα αυτής της τάσης στα social media είναι αυτό της NomNomTiana, στο TikTok, όπου έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο ακόλουθους, ενώ έχει 23,4 εκατομμύρια like. Αυτός ο λογαριασμός δημοσιεύει βίντεο ενός μικρού παιδιού από την Κίνα να τρώει διάφορα φαγητά, με τους χρήστες να σχολιάζουν πόσο χαριτωμένο είναι.

Δείτε βίντεο:

