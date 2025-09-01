Αγοράκι περπατά πάνω στις ράγες τρένου στις ΗΠΑ: Πώς το έσωσε άνδρας - Viral το βίντεο

Το παιδί περπατά ολομόναχο σε γραμμές τρένου και σε ύψος έξι μέτρων

Ένα μικρό παιδί εντοπίστηκε να περπατά μόνο του πάνω στις ράγες τρένου στις ΗΠΑ σε ύψος περίπου έξι μέτρων, με το βίντεο να ανατριχιάζει.

Στο βίντεο που έγινε viral - από το Σάββατο όταν και συνέβη το περιστατικό - το αγοράκι περπατά πάνω στη γραμμή του Capital BlueCross Monorail, ενός τρένου δηλαδή που προσφέρει ξενάγηση στο λούνα παρκ της Πενσιλβάνια.

Οι επισκέπτες του λούνα παρκ προσπαθούσαν να κατευθύνουν το παιδί σε ένα κτήριο, όπου το περίμενε ένας άνδρας για να το πιάσει. «Πήγαινε σε αυτόν τώρα!» ακούγεται να φωνάζει κάποιος, λίγο πριν ο άντρας στην ταράτσα πηδήξει πάνω στις ράγες.

Ξαφνικά, ένας άνδρας πηδά στις ράγες, το αρπάζει στην αγκαλιά του και το οδηγεί με ασφάλεια στο έδαφος.

Οι γονείς του παιδιού το είχαν δηλώσει ως αγνοούμενο από τις 17:00 και ευτυχώς το έσωσε ένας άνδρας.