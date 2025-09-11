«Get Ready With Me»: Το viral φαινόμενο της πρώτης μέρας στο σχολείο - Γέμισε το TikTok με βίντεο κοριτσιών

Την πρώτη μέρα του σχολείου, το TikTok πλημμύρισε από βίντεο με τον τίτλο «Get Ready With Me for School». Εκατοντάδες μαθήτριες μοιράστηκαν την πρωινή τους ρουτίνα, από το ξύπνημα και το ντύσιμο μέχρι το άγχος για το πρώτο κουδούνι.

Τα Get Ready With Me (GRWM) βίντεο είναι από τα πιο δημοφιλή trends στο TikTok: μικρά clips όπου οι χρήστες δείχνουν βήμα-βήμα πώς προετοιμάζονται για μια σημαντική στιγμή. Από βραδινές εξόδους μέχρι εξετάσεις.

Σήμερα, με αφορμή την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς, το trend πήρε άλλη διάσταση. Μαθήτριες σε όλη τη χώρα άνοιξαν την κάμερα την ώρα που ετοιμάζονταν: τι φόρεσαν, τι έβαλαν στην τσάντα τους, πώς ένιωθαν πριν συναντήσουν ξανά τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους.

Το αποτέλεσμα; Ένα TikTok γεμάτο χαμόγελα, νεύρα, γρήγορες ρουτίνες και «πρώτη μέρα» σχολείου.