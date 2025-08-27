Viral βίντεο στο TikTok δείχνει πώς είναι να ζεις με ΔΕΠΥ: «Δεν μπορείς απλώς να συγκεντρωθείς»
Προσομοίωση στο TikTok έγινε viral καθώς δείχνει με εντυπωσιακό ρεαλισμό πώς είναι να ζεις με ΔΕΠΥ, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες συγκέντρωσης που βιώνουν οι πάσχοντες
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας ή αλλιώς ΔΕΠΥ, επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το ADHD UK, υπολογίζεται ότι περίπου 2,6 εκατομμύρια άτομα ζουν με τη συγκεκριμένη διαταραχή.
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσκολία συγκέντρωσης, οργάνωσης, ολοκλήρωσης εργασιών, παρορμητική συμπεριφορά, ανυπομονησία σε συζητήσεις και συχνή υπερδραστηριότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:13 ∙ LIFESTYLE
FY και Αλεξία Κεφαλά: «Θέλαμε ο γάμος μας να αποπνέει ρομαντισμό»
09:59 ∙ BOMBER
Τσίπρα λένε και κλαίνε στην Κουμουνδούρου
08:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο Νετανιάχου αναγνώρισε την γενοκτονία Ελλήνων και Αρμενίων
10:53 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει
07:49 ∙ LIFESTYLE