Αγγελική Ηλιάδη: «Είδα UFO στη Νέα Σμύρνη - Δεν τρελάθηκα»

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day βρέθηκε στα παρασκήνια της φωτογράφισης της Αγγελικής Ηλιάδη, η οποία ετοιμάζεται για τη νέα της συνεργασία με τη Θέλξη σε γνωστό νυχτερινό κέντρο.

Η τραγουδίστρια, σε χαλαρή διάθεση, μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη στήριξή της:

«Γνωρίζω τον Γιώργο προσωπικά και τον αγαπώ πάρα πολύ. Έχω περάσει κι εγώ φάση που μιλούσαν για τα προσωπικά μου και είναι κάτι πολύ ψυχοφθόρο. Το μόνο που θέλω είναι να τον βλέπω καλά — και τον βλέπω καλά», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως έχει δεχτεί πρόταση να υποδυθεί τη γιαγιά της, Καίτη Γκρέυ, σε σειρά που θα βασίζεται στη ζωή της σπουδαίας τραγουδίστριας:

«Μακάρι να γίνει! Με ενδιαφέρει πολύ. Η υποκριτική είναι κάτι που πάντα ήθελα να κάνω από μικρή και πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω. Την ταινία για τον Στέλιο Καζαντζίδη δεν την έχω δει ακόμα — ντρέπομαι που το λέω», ανέφερε με ειλικρίνεια.

Αναφερόμενη, τέλος, στη γνωστή δήλωσή της ότι έχει δει UFO, η Αγγελική Ηλιάδη απάντησε με χιούμορ και σιγουριά:

«Τι είπανε; Ότι τρελάθηκε η Ηλιάδη; Το είδα στ’ αλήθεια! Και δεν νομίζω ότι είμαι η μόνη. Πολλοί άνθρωποι έχουν δει άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήμουν τότε 14-15 χρονών, στη Νέα Σμύρνη, παίζαμε στον δρόμο. Δεν υπήρχαν τότε drone ή τέτοια πράγματα. Κάτι τέτοιο θα ήταν… Πιστεύω στο μεταφυσικό και ότι μπορεί να υπάρχουν όντα που προέρχονται από αλλού».