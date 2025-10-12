Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης

Η Αγγελική Ηλιάδη βιώνει μια δύσκολη περίοδο, καθώς ο μεγάλος της γιος, Μπάμπης, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε την προσωπική αυτή στιγμή μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του γιου της από το νοσοκομείο, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη και τη στήριξή της.

Στη φωτογραφία φαίνεται καθαρά το δεμένο πόδι του παιδιού, με την τραγουδίστρια να επιλέγει να μη δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το είδος της επέμβασης.

Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά: «Γρήγορη ανάρρωση, καρδιά μου», προσθέτοντας δίπλα στη φράση μια κόκκινη καρδιά.

Σε προηγούμενη ανάρτηση της η τραγουδίστρια ανέβασε μια φωτογραφία του γιου της να φοράει ρόμπα νοσοκομείου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Δείτε την Φωτογραφία που ανέβασε στο νοσοκομείο: