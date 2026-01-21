ΠΑΣΟΚ για Mercosur: «Όχι λευκή επιταγή σε μια προβληματική συμφωνία»

Υπέρ της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να «παγώσει» τη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur και να τη στείλει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τάχθησαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα οι Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου και Νίκος Παπανδρέου, στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, υπερψήφισαν το ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε τελικά με 334 ψήφους υπέρ 324 κατά και 11 αποχές, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας επίσημη γνωμοδότηση σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur.

Όπως ανέφεραν σε σχετική τους ανακοίνωση, «η στήριξη της προσφυγής στο Δικαστήριο αποτελεί πράξη θεσμικής ευθύνης και δημοκρατικής εγρήγορσης. Η διαδικασία που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον τεχνητό διαχωρισμό της συμφωνίας σε δύο νομικά κείμενα, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον σεβασμό των Συνθηκών, τον ρόλο των Eθνικών Kοινοβουλίων και τη θεσμική ισορροπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Στη συνέχεια, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, σημείωσαν: «Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι διατάξεις της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας που εισάγουν μηχανισμό «επανεξισορρόπησης», ο οποίος ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την άσκηση ευρωπαϊκών πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας των τροφίμων και των εργασιακών δικαιωμάτων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που μπορεί να υπονομεύσουν στην πράξη την αρχή της προφύλαξης και την αυτονομία της ενωσιακής έννομης τάξης».

Και πρόσθεσαν: «Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις σοβαρές κανονιστικές αποκλίσεις στα πρότυπα παραγωγής τροφίμων, τους ελέγχους εισαγωγών και την προστασία των Ευρωπαίων αγροτών και καταναλωτών. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδέχεται εμπορικές συμφωνίες που δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό και μεταφέρουν το κόστος στους παραγωγούς και στις τοπικές κοινωνίες».

Στην ανακοίνωσή τους, «υπενθυμίζεται ότι στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τους μη επαρκείς μηχανισμούς που παρουσιάστηκαν ως “δήθεν προστασία” των αγροτών, στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, όπως έχει δημόσια και τεκμηριωμένα τοποθετηθεί. Η στήριξη της προσφυγής στο Δικαστήριο αποτελεί αναγκαίο θεσμικό βήμα για διαφάνεια, νομική σαφήνεια και ουσιαστικό πολιτικό έλεγχο, πριν ληφθούν αποφάσεις με μακροπρόθεσμες και μη αναστρέψιμες συνέπειες για την Eυρωπαϊκή αγροτική παραγωγή, το περιβάλλον και τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης».

Οι ευρωβουλευτές καταλήγουν υπογραμμίζοντας ότι, «το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις της Ευρώπης μόνο όταν αυτές είναι δίκαιες, ισορροπημένες και συμβατές με τις ευρωπαϊκές αξίες, το περιβάλλον, τη δημοκρατία και την πραγματική παραγωγή».

