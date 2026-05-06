«Θα ξαναβγεί ποτέ παπά – Τσάκαλος;» - Θλίψη για τον θάνατο του γνωστού ιερέα - Οι ομηρικοί καβγάδες

Τι είχε πει για τον Χριστόδουλο - Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του, Κωνσταντίνου 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Την Πέμπτη, στον Ιερό Ναό Γεννήσεως του Χριστού στο Καματερό, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Σπύρου Τσιάκαλου, γνωστού στο ευρύ κοινό ως παπά-Τσάκαλου. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα στο Καταφύλλι Αργιθέας, στην Καρδίτσα.

Ο μαχητικός ιερέας, γνωστός από τις πολλές τηλεοπτικές του εμφανίσεις τα προηγούμενα χρόνια, έφυγε από τη ζωή, όπως αποκάλυψε χθες ο γιος του, Κωνσταντίνος, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: Πίστευε στο Θεό των αδύναμων, των φτωχών, των καταπιεσμένων

Ο παπά-Τσάκαλος ξεχώρισε για τον αυθόρμητο χαρακτήρα και τον άμεσο λόγο του, ενώ δεν δίσταζε να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του, ακόμη και όταν αυτές προκαλούσαν αντιδράσεις στους κόλπους της Εκκλησίας. Διακόνησε σε ενορίες της Αθήνας και του Πειραιά, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στο έργο του.

Συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον Ιερό Ναό Γεννήσεως του Χριστού στο Καματερό, όπου υπηρέτησε και, σύμφωνα με τον γιο του, συνέβαλε καθοριστικά στην ανακατασκευή του εκ θεμελίων, καθιστώντας τον έναν από τους πιο γνωστούς ναούς της Αττικής.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Τσιάκαλου αναφέρει:

«Ο αγαπημένος μου πατέρας. ο θρυλικός παπά-Τσάκαλος, ο ιερέας Σπύρος Τσιάκαλος από τα Σιλπιανά (Καταφύλλι) της Αργιθέας δεν είναι πια μαζί μας.

Έκλεισε τον κύκλο του αγώνα της ζωής του με τον τρόπο που ήθελε ο ίδιος, όρθιος, δυνατός. Έζησε όπως ήθελε να ζήσει, περήφανος, δυναμικός, αγέρωχος, αγωνίστηκε όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για την κοινωνία και την Εκκλησία.

Πίστευε στο Θεό των αδύναμων, των φτωχών, των καταπιεσμένων, αναγνώριζε τα θαύματα που κάνουν οι άνθρωποι με την πίστη και τον αγώνα τους, πόναγε με τον πόνο των άλλων.

Εργάστηκε από 12 χρονών παιδάκι, τελείωσε την Αθωνιάδα Ιερατική έγινε διάκονος στα 20 του χρόνια και ιερέας στα 22 του, τελείωσε τη Θεολογική Σχολή Αθηνών και υπηρέτησε σε πολλές ενορίες του Πειραιά και της Αθήνας. Η τελευταία του ενορία, ο Ιερός Ναός της Γεννήσεώς του Χριστού στο Καματερό έμελε να είναι έργο ζωής αφού την ξαναέκτισε εκ θεμελίων και σήμερα είναι σημείο αναφοράς για τους ναούς της Αττικής.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στις 12.00 στον Ιερό Ναό της Γεννήσεώς του Χριστού στο Καματερό.

Η ταφή του θα γίνει την επόμενη μέρα στο χωριό μας το Καταφύλλι την ίδια ώρα, όπως ήταν και η επιθυμία του. Η ελληνική κοινωνία και η Εκκλησία, ειδικά οι ιερείς και συλλειτουργοί του τον έχουν ήδη αναγνωρίσει.

Σύσσωμη η οικογένεια μας, η μητέρα μου Κωνσταντίνα, τα αδέρφια μου Δημήτρης και Σπύρος και τα εγγόνια του Θάλεια, Κωνσταντίνα, Γιάννης, Σπύρος, Γεωργία. Ορέστης και Κίμωνας θα τον θυμόμαστε και θα τον μελετάμε για όσο ζούμε.

Η φωτογραφία είναι από τη βάπτιση του εγγονού του Ορέστη, δυστυχώς δε θα μπορέσει να βαπτίσει και το νεότερο εγγονό του τον Κίμωνα».

Θα ξαναβγεί παπά - Τσάκαλος;

Η είδηση του θανάτου του σε ηλικία 80 ετών, σκόρπισε θλίψη στον ιερατικό κόσμο και όχι μόνο, ενώ χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του θεολόγου, πρωτοπρεσβύτερου π. Παντελεήμων Κρούσκου:

Παπα Τσάκαλος ή κάτι ανάλογο θα ξαναβγεί; Δεν προωθώ την ιδέα του μιμητισμού αλλά η εποχή μας απαιτεί ποιμαντική μημουαπτισμού και πρωτόκολλο από Βερσαλίες με μια εσάνς από τηλεοπτικό αγιο Παΐσιο. Πνευματικότης νάυλον. Τσαλάκωμα και αυθεντικότητα μηδέν. Με ένα καλούπι κυκλοφορούμε. Βέβαια στους νόμους της αγοράς την προσφορά την ορίζει η ζήτηση...Δεν φταίνε μόνο οι πάστορες. Μας περνάνε από εξετάσεις μικροσκοπιου και προδιαγραφών και τα πρόβατα. Δύσκολες εποχές.

Οι ομηρικοί τηλεοπτικοί καβγάδες

Συμμετείχε συχνά σε έντονες συζητήσεις στην τηλεόραση, όπου υπερασπιζόταν τις απόψεις του με πάθος, συχνά ερχόμενος σε λεκτική σύγκρουση με άλλους καλεσμένους.

Παρά το ιερατικό σχήμα του, δεν δίσταζε να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα ή να εμπλακεί σε κόντρες, γεγονός που τον έκανε εξαιρετικά δημοφιλή στα media της εποχής.

Χαρακτηριστική είναι η αντιπαράθεσή του στο στούντιο του Newsbomb με τον Πέτρο Τατσόπουλο πίσω στο 2012.

Σε παλαιότερη εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Alter είχε συγκρουστεί με έναν άνδρα που ισχυριζόταν ότι είναι Αρχιερέας της Εκκλησίας του Σατανά.

Σε άλλη τηλεοπτική παρουσία μιλούσε και για τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο:

«Είχα πει ως γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος στον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Αυτό το μέτωπο που πας να ανοίξεις, αυτοί θα σε πεθάνουν. Και όντως τον πέθαναν»

