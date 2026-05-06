«Athina Latina 2026» - Η Λατινική Αμερική καταλαμβάνει το κέντρο της Αθήνας για μία μέρα

Ένα ελεύθερης εισόδου φεστιβάλ λατινοαμερικανικής κουλτούρας στο κέντρο της πόλης 

Newsbomb

«Athina Latina 2026» - Η Λατινική Αμερική καταλαμβάνει το κέντρο της Αθήνας για μία μέρα
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το φεστιβάλ Athina Latina 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου στην Πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα με ελεύθερη είσοδο.
  • Η εκδήλωση παρουσιάζει ζωντανή μουσική, χορό, γαστρονομία και πολιτισμό από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.
  • Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει καλλιτέχνες όπως η Rosanna Mailan Orchestra, η Martha Moreleón, ο Stivako και ο Nilton de América.
  • Θα υπάρχουν workshops χορού για όλα τα επίπεδα, παραδοσιακές χορευτικές ομάδες, DJ sets και καντίνες με λατινοαμερικάνικα φαγητά.
  • Υπάρχει ειδική ζώνη για παιδιά με piñatas, παιχνίδια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε συνεργασία με την Asociación de Mexicanos en Grecia.
Snapshot powered by AI

Από το πρωί έως το βράδυ, η Πλατεία Κλαυθμώνος γεμίζει ρυθμό, χορό και κόσμο που συμμετέχει, όχι απλώς παρακολουθεί. Το Athina Latina φέρνει ζωντανή μουσική, χορό, γαστρονομία και πολιτισμό από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική στο κέντρο της Αθήνας. Πρώτη έκδοση, είσοδος ελεύθερη.

Η παραγωγή φέρει την υπογραφή της Yeloops Productions, του γνωστού Βραζιλιάνου Dave Sousa (@daveinathens), που ζει και δραστηριοποιείται στην Αθήνα δημιουργώντας πολιτιστικές γέφυρες μεταξύ Ελλάδας και Λατινικής Αμερικής. Στην τελευταία διοργάνωση του Brazilian Day in Athens, περισσότεροι από 7.000 επισκέπτες κατέκλυσαν το Ζάππειο. Το Athina Latina είναι το επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας.

Το φεστιβάλ εντάσσεται στο πρόγραμμα του This is Athens City Festival 2026, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και την επίσημη συμμετοχή πρεσβειών και αντιπροσωπειών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στην Ελλάδα.

athina-latinalogotipo-01.jpg

Μουσικό πρόγραμμα

The Rosanna Mailan Orchestra ανεβαίνει στη σκηνή με Έλληνες και Κουβανούς μουσικούς υπό την καθοδήγηση της Κουβανής τραγουδίστριας Rosanna Mailan. Σάλσα, μερένγκε, ρεγκετόν, κούμπια και pop από τις ρίζες της Αβάνας μέχρι σήμερα, με ενορχηστρώσεις του Yoel Soto. Φέτος έφτασε στον εθνικό τελικό του Sing for Greece 2026 με το τραγούδι "Alma".

Η Martha Moreleón, Μεξικανή τραγουδίστρια με πολυετή παρουσία στην Αθήνα, ερμηνεύει nueva canción, bolero και τραγούδια στα ελληνικά.

Ο Stivako παρουσιάζει το La Saramuya, με afro-latin, βραζιλιάνικους ρυθμούς και ήχους Picó από την Κολομβία, από τη δεκαετία του '70 μέχρι σήμερα.

Ο Nilton de América συμπληρώνει το lineup με live εμφάνιση. Περουβιανός, με ρίζες που ηχούν σε ολόκληρη την ήπειρο. Ανδικοί, λατινικοί και ελληνικοί ρυθμοί σε μία σκηνή.

Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια

Workshops χορού σε salsa, merengue, bachata και cumbia για αρχάριους και προχωρημένους τρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε συνεργασία με τη σχολή χορού Danza Sueño. Παραδοσιακές χορευτικές ομάδες με εντυπωσιακές στολές εναλλάσσονται με DJ sets, δημιουργώντας συνεχή ροή μουσικής και ενέργειας. Καντίνες με tacos, arepas, empanadas, feijoada και γλυκά από όλη τη Λατινική Αμερική είναι ανοιχτές όλη μέρα.

Για τα παιδιά και τις οικογένειες λειτουργεί ειδική ζώνη με piñatas, παιχνίδια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σε συνεργασία με την Asociación de Mexicanos en Grecia.

Πού και πότε

9 Μαΐου 2026, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα (Μετρό: Πανεπιστήμιο)

Είσοδος ελεύθερη

athinalatina.gr | @athinalatina.gr

finalpostersm.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Τσώχος: Όταν έκλαψε στον «αέρα» της μετάδοσης ευρωπαϊκού αγώνα της ΑΕΚ

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Δικό του «όρκο» διάβασε ο Πέτρος Κωνσταντίνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας - Αρνήθηκε την «πίστη στο Σύνταγμα» - Τι είπε για μετανάστες και εργαζόμενους

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη - Tουλάχιστον 11 οι νεκροί - Βίντεο

12:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα – Τα επόμενα βήματα

12:13ANNOUNCEMENTS

«Athina Latina 2026» - Η Λατινική Αμερική καταλαμβάνει το κέντρο της Αθήνας για μία μέρα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταδικάστηκε σε θάνατο ο κούριερ που απήγαγε και στραγγάλισε 7χρονη - «Πού με πας;»

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Η αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και των δημοτικών κτηρίων, αποτελούν μέρος της κοινής προσπάθειας για την αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη»

12:08ΕΛΛΑΔΑ

«Θα ξαναβγεί ποτέ παπά – Τσάκαλος;» - Θλίψη για τον θάνατο του γνωστού ιερέα - Οι ομηρικοί τηλεοπτιικοί καβγάδες

12:02LIFESTYLE

Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω μετανιώσει που δεν έκανα άλλα δύο παιδιά» - Η εξομολόγησή της για τη μητρότητα και τον έρωτα

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Αραγκτσί από Κίνα: Το Ιράν θα αποδεχθεί μόνο μια «δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία» με τις ΗΠΑ

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ 13 Μαΐου: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομική επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες - 7 συλλήψεις μέχρι στιγμής

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσκεπάστηκε κύκλωμα που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες - Προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση των τροχαίων με ηλεκτρικά πατίνια σε Ελλάδα και Ευρώπη, με θύματα ανήλικους χρήστες

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 48χρονος σε τροχαίο με «γουρούνα»

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου – Φωνάζουν συνθήματα για την Παιδεία

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Δυναμική παρουσία στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Mελόνι... με τα εσώρουχα: Η deepfake φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγινε viral - «Σκέψου πριν κοινοποιήσεις»

11:16ANNOUNCEMENTS

Παναθηναϊκός-Βαλένθια: Score More-Win More* για κάθε πόντο του Ναν στο Pamestoixima.gr

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Mελόνι... με τα εσώρουχα: Η deepfake φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγινε viral - «Σκέψου πριν κοινοποιήσεις»

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει από το 2024 - Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φονικού που άπαντες απέτυχαν να αποτρέψουν

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

12:02LIFESTYLE

Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω μετανιώσει που δεν έκανα άλλα δύο παιδιά» - Η εξομολόγησή της για τη μητρότητα και τον έρωτα

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χειροπέδες και στη σύζυγο - Ήταν μαζί με τον δολοφόνο στο αμάξι και παρακολουθούσε το έγκλημα

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 48χρονος σε τροχαίο με «γουρούνα»

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πώς συνελήφθη ο διανομέας που σκορπούσε τον τρόμο: «Με εκνευρίζουν οι γυναίκες» ισχυρίστηκε

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

12:08ΕΛΛΑΔΑ

«Θα ξαναβγεί ποτέ παπά – Τσάκαλος;» - Θλίψη για τον θάνατο του γνωστού ιερέα - Οι ομηρικοί τηλεοπτιικοί καβγάδες

10:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 23χρονος στη Συγγρού – Έτρεχε με 72 χλμ/ώρα σε ηλεκτρικό πατίνι

11:06ΕΥ ΖΗΝ

Τι κάνουμε αν μας τσιμπήσει μέδουσα – Πού κολυμπούν αυτήν την περίοδο [χάρτης]

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Κίνα: Αποστεωμένη τίγρης τρεκλίζει και προσπαθεί να περπατήσει λόγω υποσιτισμού

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Το μοιραίο τροχαίο και το χρονικό της εκδίκησης - Οι χαροκαμένοι γονείς

12:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταδικάστηκε σε θάνατο ο κούριερ που απήγαγε και στραγγάλισε 7χρονη - «Πού με πας;»

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ