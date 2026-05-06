Απεργία ΑΔΕΔΥ 13 Μαΐου: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

Η ώρα της απεργιακής συγκέντρωσης την προσεχή Τετάρτη

Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Η ΑΔΕΔΥ προκηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία των δημόσιων υπαλλήλων την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 με συγκέντρωση στις 11:00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος.
  • Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για το νέο πειθαρχικό δίκαιο, την προοπτική άρσης της μονιμότητας και τις σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές.
  • Απαιτούν επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, βελτίωση εργασιακών συνθηκών και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.
  • Ζητούν επίσης κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αποκατάσταση μισθολογικών απωλειών και αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.
  • Η ΑΔΕΔΥ συνδέει την απεργία με κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των εισοδημάτων και αντιμετώπισης της ακρίβειας.
Πανελλαδική 24ωρη απεργία των δημόσιων υπαλλήλων προανήγγειλε η ΑΔΕΔΥ για την προσεχή Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.

Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ έχει προγραμματιστεί στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, με τους εργαζόμενους να εκφράζουν την αντίθεσή τους σε ζητήματα όπως το νέο πειθαρχικό δίκαιο, η προοπτική άρσης της μονιμότητας και οι σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι ανάμεσα σε άλλα διεκδικούν:

  • επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού,
  • αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με βάση το αυξημένο κόστος ζωής,
  • βελτίωση των εργασιακών συνθηκών,
  • ενίσχυση και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους σε θεσμικές αλλαγές, όπως το νέο πειθαρχικό πλαίσιο, η υπό συζήτηση συνταγματική αναθεώρηση και πιθανές παρεμβάσεις στο καθεστώς μονιμότητας.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Σε ανακοίνωσή της, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ συνδέει την απεργία με τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, τονίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των εισοδημάτων και αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Μεταξύ άλλων, τίθενται αιτήματα για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αποκατάσταση μισθολογικών απωλειών, αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ζητήματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, τις συλλογικές συμβάσεις και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.

