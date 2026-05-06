Δικό του «όρκο» διάβασε ο Πέτρος Κωνσταντίνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου επέλεξε να διαβάσει ένα πολιτικό κείμενο με αναφορές σε εργαζόμενους και μετανάστες, στην Παλαιστίνη, στην τραγωδία των Τεμπών, στο ναυάγιο της Πύλου, αλλά και στον διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Δικό του όρκο επέλεξε να εκφωνήσει κατά την ορκωμοσία του ως δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, στο πλαίσιο της εναλλαγής της έδρας που εφαρμόζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη μοναδική θέση που διαθέτει στο δημοτικό συμβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, αντί του καθιερωμένου όρκου περί πίστης στην Ελλάδα, το Σύνταγμα και τους νόμους, ο Πέτρος Κωνσταντίνου επέλεξε να διαβάσει ένα πολιτικό κείμενο με αναφορές σε εργαζόμενους και μετανάστες, στην Παλαιστίνη, στην τραγωδία των Τεμπών, στο ναυάγιο της Πύλου, αλλά και στον διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους.

Στην τοποθέτησή του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θα αγωνίζεται «για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών», «για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους», καθώς και «για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας». Παράλληλα έκανε αναφορά στην απελευθέρωση της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή, τιμώντας – όπως είπε – τους νεκρούς της Αντίστασης, τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο.

Στην ορκωμοσία μάλιστα έδωσε το «παρών» ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «ΕΝΟΤΗΤΑ» Τζαβέντ Ασλάμ, που βρίσκεται υπό διαδικασία διερεύνησης της απέλασης, ο Κώστας Παπαδάκης, επικεφαλής της παράταξης και μέλος του ΔΣΑ, μετανάστριες καθαρίστριες σχολείων του Δήμου Αθηναίων, καθώς και Παλαιστίνιοι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας.

Τι είπε ο Πέτρος Κωνσταντίνου αντί για όρκο:

«Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδηση μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης-κεφαλαίου-ΕΕ και του ιμπεριαλισμού. Για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους! Για να μπει τέλος στους πολέμους και τη γενοκτονία στη Γάζα. Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα. Για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα. Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της Αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Καισαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί».

Άδωνις Γεωργιάδης: «Εξοργιστικό, λέει ανοησίες αντί για όρκο στο Σύνταγμα»

Η επιλογή αυτή του Πέτρου Κωνσταντίνου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός χαρακτήρισε «εξοργιστική» την εικόνα από την τελετή ορκωμοσίας.

«Αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό. Αυτό το φαιδρό πρόσωπο της Ανταρσύα, ένας Πέτρος Κωνσταντίνου, εξευτελίζει την ορκωμοσία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων λέγοντας όλες αυτές τις ανοησίες αντί για τον όρκο στο Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «δεν έχει καμία απολύτως θέση εκεί έως ότου δώσει τον νενομισμένο όρκο», αμφισβητώντας ουσιαστικά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την ορκωμοσία.

Η ανάρτηση του υπουργού συνοδεύτηκε από βίντεο από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ο Πέτρος Κωνσταντίνου διαβάζει τη δική του εκδοχή του όρκου.

