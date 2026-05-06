Ξεσκεπάστηκε κύκλωμα που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες - Προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (06/05/2026) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Η επιχείρηση διεξάγεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και στόχος είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της ομάδας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ για να εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες και να τους αποσπούν χρήματα.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο κέρδος της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένεται νέα ενημέρωση από τις Αρχές.

