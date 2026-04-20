Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Δεσμεύτηκαν μεζονέτες, αυτοκίνητα και τάνκερς – Άνω του 1 δισ. η ζημιά

Snapshot Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση ακινήτων, πολυτελών οχημάτων, σκαφών τάνκερ που σχετίζονται κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων.

Η ζημία για το ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την περίοδο 2018–2026.

Οκτώ από τους 26 συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ δύο αδέλφια θεωρούνται οι βασικοί πυλώνες της οργάνωσης.

Η έρευνα αποκαλύπτει τη χρήση εταιρειών βιτρινών, εικονικών τιμολογίων και ψευδών εγγράφων για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Στην υπόθεση εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων ναυτιλιακών, με σημαντικό ρόλο οικογένειας στον σχεδιασμό και τη λειτουργία του κυκλώματος.

Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρέθηκε ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων που συνδέεται με κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων, η δράση του οποίου αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση δεκάδων ακινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων, σκαφών αλλά ακόμη και δεξαμενόπλοιων, καθώς τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν οικονομική δραστηριότητα τεράστιας κλίμακας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους, ενώ μεταξύ των κατηγορουμένων ξεχωρίζουν δύο αδέλφια που εμφανίζονται ως οι βασικοί πυλώνες της οργάνωσης και αναφέρονται με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν». Παρά τις βαριές κατηγορίες, οι ίδιοι επιμένουν πως δραστηριοποιούνται νόμιμα, αρνούμενοι κάθε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες.

Η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία συνεχίστηκε και μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος, αποτυπώνει το εύρος της δράσης του κατά την περίοδο 2018–2026. Εκτιμάται ότι η ζημία για το ελληνικό δημόσιο άγγιζε τα 120 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, με το συνολικό οικονομικό πλήγμα να υπολογίζεται περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Φέρεται ότι μέσω εταιρειών – «βιτρινών», εικονικών τιμολογίων και ψευδών εγγράφων, επιχειρήθηκε η συγκάλυψη της προέλευσης μεγάλων χρηματικών ποσών και η διοχέτευσή τους στην αγορά ως δήθεν νόμιμα έσοδα.

Το πόρισμα της Αρχής, έκτασης 130 σελίδων, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η δέσμευση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων που θεωρείται ότι συνδέονται με νομιμοποίηση παράνομων κερδών.

Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν 42 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων πολυτελείς κατοικίες, μεζονέτες, αγροτεμάχια αλλά και ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο. Παράλληλα εντοπίστηκαν 26 οχήματα υψηλής αξίας, μεταξύ των οποίων αυτοκίνητα πολυτελών κατασκευαστών, φορτηγά και τροχόσπιτα. Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη επτά σκάφη, δύο από τα οποία φέρονται να αξιοποιούνταν εμπορικά μέσω ενοικίασης, τρία επιβατικά πλοία και τρία τάνκερ, εκ των οποίων το ένα είναι πετρελαιοφόρο.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 38 φυσικά πρόσωπα και 21 εταιρείες, μεταξύ των οποίων και ναυτιλιακές. Φέρεται ότι συγκεκριμένα μέλη οικογένειας είχαν καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και τη λειτουργία της οργάνωσης, ενώ άλλα πρόσωπα εμφανίζονται να λειτουργούσαν υποστηρικτικά, αναλαμβάνοντας ρόλο διαχειριστή ή μεταβιβάζοντας εταιρικά σχήματα ώστε να δυσχεραίνεται η ανίχνευση της πραγματικής δραστηριότητας.

Διαβάστε επίσης