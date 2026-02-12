Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή οδηγούνται οι «Πούτιν» και «πρόεδρος»

Ακόμη οκτώ κατηγορούμενοι για τη δράση του κυκλώματος διακίνησης λαθραίων τσιγάρων κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με αποτέλεσμα οι συνολικές προσωρινές κρατήσεις για την υπόθεση να ανέρχονται πλέον σε δέκα.

Μεταξύ των προσώπων που οδηγούνται στη φυλακή βρίσκονται και τα δύο αδέλφια που, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζονται ως βασικά στελέχη της οργάνωσης και είναι γνωστά με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «πρόεδρος».

Κατά πληροφορίες, στις απολογίες τους αρνήθηκαν κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με παράνομη δραστηριότητα και ότι η εμπλοκή τους στην υπόθεση αποτελεί –κατά τους ίδιους– αποτέλεσμα πιέσεων και ενεργειών από ανταγωνιστικά οικονομικά συμφέροντα.

«Θέλω να μου φτιάξεις μία παλέτα, να δω πώς είναι»

Η «μαφία» των λαθραίων τσιγάρων που εξαρθρώθηκε, διέθετε αυστηρή ιεραρχική δομή και υψηλό βαθμό οργάνωσης, ενώ, αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι μεταξύ των μελών.

Ο «Πούτιν»

ΜΕΛΟΣ Α: Α μπλιέτ, σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν.

ΜΕΛΟΣ Β: Ήτ-, τα γράμματα, τα.

ΜΕΛΟΣ Α: Σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν, θα δούμε τι θα μου πει.

ΜΕΛΟΣ Β: Δηλαδή;

ΜΕΛΟΣ Α: Ε, να δω πως θα, πως θα συνεχίσουμε.

ΜΕΛΟΣ Β: Α, εντάξει.

ΜΕΛΟΣ Α: Εσείς πότε, πότε τελειώνετε αυτά που κάνετε; Πως το βλέπεις; Ποια μέρα θα τελειώσεις;

Διάλογος μεταξύ μελών

ΜΕΛΟΣ Α: Έλα.

ΜΕΛΟΣ Β: Ε, πάμε με το μικρό.

ΜΕΛΟΣ Α: Ναι, αλλά ο πρόεδρος είπε με τα μικρά είναι λίγο ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί να πηγαινοερχόμαστε.

ΜΕΛΟΣ Β: Είναι ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί, ναι, ε.

ΜΕΛΟΣ Α: Τώρα να ριψοκινδυνεύσουμε για μισή ώρα και μια ώρα;

ΜΕΛΟΣ Β: Όχι ρε, γιατί να το... (ακατάληπτο περιεχόμενο)

ΜΕΛΟΣ Α: Ε;

ΜΕΛΟΣ Β: Δεν έχουνε πρόβλημα, ό,τι ώρα και να πάμε;

ΜΕΛΟΣ Α: Εκεί ο μουσάτος όχι, δεν έχει πρόβλημα ρε.

ΜΕΛΟΣ Β: Εντάξει, οκ.

ΜΕΛΟΣ Α: Εντάξει;

ΜΕΛΟΣ Β: Εντάξει.

ΜΕΛΟΣ Α: ΝΤΑΒΑΪ.

ΜΕΛΟΣ Β: Γεια, γεια.

«Πρόεδρος»

ΜΕΛΟΣ Α: Έλα.

ΜΕΛΟΣ Β: Θες να ανοίξω κι ένα απ’ αυτά που κατεβάσαμε σήμερα;

ΜΕΛΟΣ Α: Όχι ρε συ, θέλω αυτά. Να μου φτιάξεις μια παλέτα να δω πως είναι, να την στείλω φωτογραφία στον πρόεδρο.

«Εργοστάσιο» και «Ξενοδοχείο»

Κ. Ρ.: Βρε, εκεί δεν μπορούσες να πας στα κορίτσια;

Κ. Τ.: Θα πάω τώρα, τώρα θα πάω. Αυτός θέλει να πάει εκεί στο ξενοδοχείο πάλι. Του ’πα μόλις βρω λίγο χρόνο θα πεταχτούμε.

Κ. Ρ.: Κάτσε, εσύ πέρασες από τότες που σε πήρα;

Κ. Τ.: Τότε δε πέρασα, όχι, αλλά ξέρω γιατί με φωνάζει.

Κ. Ρ.: Βρε, άσ’ το το τι θέλουν, μπορεί να θέλουν φαγητό, κάτι, δεν ξέρω. Πήγαινε τέτοιο.

Κ. Τ.: Ναι, ναι, τώρα θα πάω.

Κ. Ρ.: Με παίρνει τώρα ο δικός τους, ΜΠΛΙΑΤ. Του λέω, αφού το είπα, λέω, πριν τρεις (3) μέρες, λέω.

Κ. Τ.: Ξαναπήρε, ε;

Κ. Ρ.: Ε, με πήρε ο δικός τους τώρα. Τι με, μου το λένε σε μένα, δε το κάνω; Παίρνουνε στο δικό τους, με παίρνει αυτός.

Κ. Τ.: Εντάξει, τώρα θα πάω.

Κ. Ρ.: ΝΤΑΒΑΪ.

Κ. Τ.: ΝΤΑΒΑΪ.

Προετοιμασία παραγγελιών – W WINSTON, M MARLBORO, D DAVIDOFF

ΜΕΛΟΣ Α: Έλα, ΜΠΡΟ.

ΜΕΛΟΣ Β: ΜΠΡΑΤ.

ΜΕΛΟΣ Α: ΜΠΡΑΤ.

ΜΕΛΟΣ Β: Θα μου πεις λίγο τα πράγματα;

ΜΕΛΟΣ Α: Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εγώ στα λέω όλα μαζί, αν και είναι δύο (2) παραγγελίες. Εγώ στα λέω όλα μαζί να τα βάλεις και θα τα ξεχωρίσω εκεί.

ΜΕΛΟΣ Β: Θα τα ξεχωρίσουν τα ναυάγια;

ΜΕΛΟΣ Α: Θα τα, βέβαια.

ΜΕΛΟΣ Β: Για πες μου.

ΜΕΛΟΣ Α: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. WIN.

ΜΕΛΟΣ Β: Ναι.

ΜΕΛΟΣ Α: Σαράντα τέσσερα (44).

ΜΕΛΟΣ Β: Ξένο ή ελληνικό;

ΜΕΛΟΣ Α: Ε, μόνο ξένα είναι.

ΜΕΛΟΣ Β: W ξένο, σαράντα τέσσερα (44), ναι.

ΜΕΛΟΣ Α: Γαϊδούρι.

ΜΕΛΟΣ Β: Μι, Μι ξένο, Μι ξένο, ναι;

ΜΕΛΟΣ Α: Όλα, είναι εκατόν έντεκα (111).

ΜΕΛΟΣ Β: Εκατόν έντεκα (111), ωραίος.

ΜΕΛΟΣ Α: Ε, για να δω, ενενήντα εφτά (97) και δεκατέσσερα (14), εκατόν έντεκα (111). Και DAV.

ΜΕΛΟΣ Β: D, ναι;

ΜΕΛΟΣ Α: Δύο τριάντα δύο (232).

ΜΕΛΟΣ Β: D ξένο, δύο τριάντα δύο (232), ωραία, ωραίος. Αυτά;

ΜΕΛΟΣ Α: Σαράντα τέσσερα (44), εκατόν έντεκα (111) και δύο τριάντα δύο (232).

ΜΕΛΟΣ Β: Ωραία, άρα οχτώ.

ΜΕΛΟΣ Α: Αν λείπει, αν λείπει κάτι, πες το μου.

ΜΕΛΟΣ Β: Εφτά (7), εφτά-οχτώ (7-8), τρία ογδόντα εφτά (387).

ΜΕΛΟΣ Α: Τρία ογδόντα-, τρία ογδόντα εφτά (387).

ΜΕΛΟΣ Β: Έγινε, τα κοιτάω τώρα, ξεφορτώνουμε και σε παίρνω ό,τι είναι.

ΜΕΛΟΣ Α: Ε, έγινε, ΜΠΡΟ.

ΜΕΛΟΣ Β: Έλα, bye bye.

ΜΕΛΟΣ Α: Έλα, γεια.

Τοποθέτηση καμερών

ΜΕΛΟΣ Α: Ναι, ΜΠΡΑΤ;

ΜΕΛΟΣ Β: Έλα, ΜΠΡΑΤ.

ΜΕΛΟΣ Α: Φεύγω;

ΜΕΛΟΣ Β: Ναι, ναι, φεύγεις.

ΜΕΛΟΣ Α: Οκ, τώρα έρχομαι από εκεί, άμα είναι, να πάρουμε τηλέφωνα.

ΜΕΛΟΣ Β: Έγινε.

ΜΕΛΟΣ Α: Για δες μια αν παίζουνε οι κάμερες πριν φύγω. Τώρα κλείνω πόρτες εγώ.

ΜΕΛΟΣ Β: Για περίμενε.

ΜΕΛΟΣ Α: Για δες ένα λεπτό, λίγο.

ΜΕΛΟΣ Β: Ναι, ΜΠΡΑΤ, κανονικά.

ΜΕΛΟΣ Α: Έγινε, οκ, έφυγα.

Κατάρτιση πλαστών εγγράφων ταυτότητας

ΜΕΛΟΣ Α: Θα νοικιάσω τώρα αυτό, με πήρε ο παίκτης τηλέφωνο.

ΜΕΛΟΣ Β: Ναι, αλλά αυτός έδωσε την κανονική του ταυτότητα, ΜΠΡΑΤ, όμως.

ΜΕΛΟΣ Α: Εντάξει, έδωσε την κανονική του ταυτότητα, μα ρώτησα σε ποιον να κάνω τη φάτσα; Να κάνω στον Μπάμπη; Σε ποιον να κάνω μια φάτσα να πηγαίνει να το παίρνει;

ΜΕΛΟΣ Β: Εγώ σου είπα, κάνε μου, δεν έχω πρόβλημα.

ΜΕΛΟΣ Α: Ε, δε θέλω ρε.

ΜΕΛΟΣ Β: Ωραία, άρα στον Μπάμπη τότε.

ΜΕΛΟΣ Α: Μη βάζεις το δικό σου, το, το δικό σου το κορμί στα τσουβάλια, στο ίδιο τσουβάλι.

ΜΕΛΟΣ Β: Κατάλαβα. Εγώ λέω για να βοηθήσω, ΜΠΡΑΤ.

ΜΕΛΟΣ Α: Το ότι δε πήγες εσύ, ε, το ότι δε πήγες εσύ δε σημαίνει ότι δε μπορούσες να στείλεις το ΧΑΜΠΟ ή το Μαυρούλη.

ΜΕΛΟΣ Β: Ωραία, να βγάλουμε στο ΧΑΜΠΟ.

ΜΕΛΟΣ Α: Να τον πάρεις μαζί σου και να τον πεις, πήγαινε εκεί μέσα να δεις. Μπορείς να πάρεις με έτσι αμάξι;

ΜΕΛΟΣ Β: Του έχεις φτιάξει διαβατήριο αυτουνού;

ΜΕΛΟΣ Α: Δε του ’χω φτιάξει τίποτα, μάλλον θα του φτιάξω.

Όπου «καρούμπαλο» σημαίνει Αστυνομία

ΜΕΛΟΣ Α: Καυ…ρη μου;

ΜΕΛΟΣ Β: Άκου, έχει δύο καρούμπαλα εδώ.

ΜΕΛΟΣ Α: Ναι.

ΜΕΛΟΣ Β: Γιατί είναι ο στρατός, έχουνε κάτι τανκς εδώ πέρα. Δεν σταματάνε όμως.

ΜΕΛΟΣ Α: Α, ωραία, ωραία.

Διαβάστε επίσης