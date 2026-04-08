Ζημιά 2,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό FBI σε κύκλωμα ναρκωτικών: Στρατηγείο απέναντι από παιδική χαρά

Κινηματογραφική η σύλληψη μελών του κυκλώματος που έπεσαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ - Επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

Κατερίνα Ρίστα

Τρείς Έλληνες με έδρα ένα διαμέρισμα στην οδό Αλατσάτων στου Ρέντη και ακριβώς απέναντι από παιδική χαρά, διακινούσαν θάνατο και αποκόμιζαν τεράστια κέρδη.

Η δίωξη ναρκωτικών κατάφερε σημαντικό πλήγμα στο κύκλωμα μετά από έρευνες μηνών.

Η σύλληψή τους ήταν κινηματογραφική καθώς έπεσαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ μετά από καταδίωξη στη Λεωφόρο Παπανδρέου αλλά και στην Πειραιώς. Μάλιστα επιτέθηκαν και στους αστυνομικούς χτυπώντας τους με χέρια και πόδια.

Από τις έρευνες τόσο στο διαμέρισμα στου Ρέντη όσο και από άλλους αποθηκευτικούς χώρους βρέθηκαν πάνω από 26 κιλά κοκαΐνης, περισσότερα από 351 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, πλαστά δελτία ταυτότητας, πλαστές άδειες οδήγησης και μήτρες σφραγίδας.

Εκτιμάται ότι, το προσδοκώμενο κέρδος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, δύο εκ τον οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και θα απολογηθούν την Μεγάλη Παρασκευή.

Διαβάστε επίσης

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο CNNi: Θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες για να επιτευχθεί εκεχειρία

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοδαρμός 17χρονου στην Πάτρα: Τον χτύπησαν 15 άτομα - Μία σύλληψη, ταυτοποιήθηκε ένας 16χρονος

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Τι πραγματικά πίστευε ο στενός κύκλος του Τραμπ και η CIA - Το παρασκήνιο από την Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Κωνσταντόπουλος: Θα μηνύσω τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου Χριστόφορου που έχασε τη ζωή του από διαδικτυακό challenge - «Αν ήξερα αυτά που ξέρω σήμερα, ο γιος μου θα ήταν παρών»

19:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: «Να αποφύγουμε τα δώρα» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ για τα «ρουσφέτια»

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Απαγόρευση social media κάτω των 15 ετών: Reuters, Bloomberg και όλα τα μεγάλα ΜΜΕ μεταδίδουν τις αποφάσεις της Ελλάδας

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Φωτιά σε δασική έκταση στις Καρυές

19:26LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar: Οι 10 επώνυμοι που ετοιμάζονται για μεταμφιέσεις

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Η γραμμή είχε σπάσει αλλά το σύστημα δεν ειδοποίησε

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Καζακστάν: Ικανοποίηση Τοκάγιεφ για την εκεχειρία - Εξήρε τον ρόλο Πακιστάν, ΗΠΑ και Ιράν

19:18ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ ΑΕΚ: «Ζητούμε σεβασμό» - Η ανακοίνωση για τα… περίεργα στη σειρά με την Μπανταλόνα

19:09ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη: Δείτε live την ακουλουθία του Νιπτήρος από τον Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης Τρικάλων

19:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποδήλατα επιδοτούνται - Παρατείνεται το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά

19:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR 0-0: «Κόλλησαν» στο… μηδέν και δεν «Χ»άρηκαν

19:03ΕΥ ΖΗΝ

Υγιεινές τηγανητές πατάτες χωρίς air fryer: Τι έδειξαν έρευνες για μικροκύματα + τηγάνισμα

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ: Φόβοι για την ψυχική κατάστασή του μετά την σύλληψη για την υπόθεση Έπσταϊν

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη: Δύο παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά

18:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: «Ο αγώνας είναι περίπλοκος» | Οι δηλώσεις του Ινίγο Πέρεθ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου Χριστόφορου που έχασε τη ζωή του από διαδικτυακό challenge - «Αν ήξερα αυτά που ξέρω σήμερα, ο γιος μου θα ήταν παρών»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

18:04ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Εμπλοκή» με την εκεχειρία - Έκλεισαν ξανά τα Στενά του Ορμούζ - Ο Τραμπ στηρίζει το Ισραήλ στο Λίβανο

17:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ερπετά συνοριοφύλακες» στην Ινδία: Κροκόδειλοι, φίδια «φρουροί» κατά μήκος των συνόρων

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 59χρονη που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Κωνσταντόπουλος: Θα μηνύσω τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιά 2,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό FBI σε κύκλωμα ναρκωτικών: Στρατηγείο απέναντι από παιδική χαρά

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

17:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για άστατο σκηνικό μέχρι το Πάσχα - Πού αναμένονται βροχές

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

19:26LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar: Οι 10 επώνυμοι που ετοιμάζονται για μεταμφιέσεις

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση χρήσης social media για τους κάτω των 15: Πώς θα εφαρμοστεί, ποιες εφαρμογές αφορά και ποιες εξαιρούνται

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Φωτιά σε δασική έκταση στις Καρυές

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ