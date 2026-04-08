Ζημιά 2,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό FBI σε κύκλωμα ναρκωτικών: Στρατηγείο απέναντι από παιδική χαρά

Τρείς Έλληνες με έδρα ένα διαμέρισμα στην οδό Αλατσάτων στου Ρέντη και ακριβώς απέναντι από παιδική χαρά, διακινούσαν θάνατο και αποκόμιζαν τεράστια κέρδη.

Η δίωξη ναρκωτικών κατάφερε σημαντικό πλήγμα στο κύκλωμα μετά από έρευνες μηνών.

Η σύλληψή τους ήταν κινηματογραφική καθώς έπεσαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ μετά από καταδίωξη στη Λεωφόρο Παπανδρέου αλλά και στην Πειραιώς. Μάλιστα επιτέθηκαν και στους αστυνομικούς χτυπώντας τους με χέρια και πόδια.

Από τις έρευνες τόσο στο διαμέρισμα στου Ρέντη όσο και από άλλους αποθηκευτικούς χώρους βρέθηκαν πάνω από 26 κιλά κοκαΐνης, περισσότερα από 351 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, πλαστά δελτία ταυτότητας, πλαστές άδειες οδήγησης και μήτρες σφραγίδας.

Εκτιμάται ότι, το προσδοκώμενο κέρδος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, δύο εκ τον οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και θα απολογηθούν την Μεγάλη Παρασκευή.

