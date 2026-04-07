Χειροπέδες από το ελληνικό FBI σε εξωτερικό φρουρό: Εισήγαγε ναρκωτικά από ΗΠΑ, Ισπανία, Βρετανία

Τέλος στη δράση εξωτερικού φρουρού έβαλε το ελληνικό FBI ο οποίος εισήγαγε από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία ταχυδρομικά δέματα που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες και συσκευές ατμίσματος κάνναβης, με σκοπό τη διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε όταν από το Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών εντοπίστηκε ταχυδρομικό δέμα προερχόμενο από ΗΠΑ που περιείχε συνολικά 6 συσκευές ατμίσματος κάνναβης, καθώς και ένα ακόμη δέμα προερχόμενο από το Ηνωμένο Βασίλειο και περιείχε πιθανόν ναρκωτικές ουσίες σε πάστα και υγρή μορφή.

Ακολούθησε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών κατά την οποία συνελήφθη ο κατηγορούμενος.