Σαντορίνη: Ένας νεκρός και μία βαριά τραυματίας σε τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Σαντορίνη την Κυριακή, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του και μία γυναίκα να τραυματίζεται σοβαρά ύστερα από μετωπική σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Φηροστεφανίου – Κοντοχωρίου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε 50χρονος, με συνεπιβάτιδα μία 24χρονη, συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος. Από τη σύγκρουση ο οδηγός του δικύκλου υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ η 24χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη. Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας.

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