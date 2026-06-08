Αυτή είναι η εξάδα του Παναθηναϊκού για το Game 3
Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός εξάδας ξένων τους Τσέντι Όσμαν (ενοχλήσεις στη μέση) και Κένεθ Φαρίντ.
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Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και αλλαγή στην εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού.
Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός αποστολής τους Τσέντι Όσμαν και Κένεθ Φαρίντ, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να είναι και πάλι στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, με τον Τούρκο παίκτη να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση.
Έτσι η εξάδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους: Γκραντ, Ναν, Σορτς, Χουάντσο, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ.
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