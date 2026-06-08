Η τρομακτική στιγμή που βρέφος 4 μηνών εκτοξεύεται από αυτοκίνητο σε άγρια καταδίωξη

Snapshot Τέσσερα μικρά παιδιά, ανάμεσά τους ένα βρέφος 4 μηνών, επέβαιναν σε SUV που καταδιώχθηκε από την αστυνομία του Αρκάνσας.

Η καταδίωξη ξεκίνησε όταν ο οδηγός, Tyrice Fletcher, 28 ετών, αρνήθηκε να σταματήσει για τροχαία παράβαση και έτρεξε με ταχύτητα πάνω από 100 χλμ/ώρα.

Το όχημα ανατράπηκε μετά από απώλεια ελέγχου, με το βρέφος να εκτοξεύεται από το αυτοκίνητο και να βρέθηκε στο έδαφος κοντά σε κατεστραμμένα καλώδια.

Όλα τα παιδιά υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη, ενώ ο οδηγός συνελήφθη και βρέθηκαν όπλο και μαριχουάνα στο όχημα.

Η αστυνομία δεν γνώριζε αρχικά για την παρουσία παιδιών στο όχημα κατά την καταδίωξη. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικά πλάνα έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Αρκάνσας, από την άγρια καταδίωξη ενός SUV, στο οποίο επέβαιναν 4 μικρά παιδιά, ανάμεσά τους και ένα βρέφος μόλις 4 μηνών, το οποίο εκτινάχθηκε από το αυτοκίνητο όταν ανατράπηκε.

Η καταδίωξη με ταχύτητες που ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ ώρα σημειώθηκε στις 24 Μαΐου, όταν η αστυνομία προσπάθησε να σταματήσει τον Tyrice Fletcher, 28 ετών, για τροχαία παράβαση στο Camden, μόνο για να φύγει με ταχύτητα ο οδηγός.

NEW: 4-month-old baby ejected from SUV during high-speed Arkansas State Police pursuit



On May 24, 2026, Arkansas State Police troopers attempted to stop a vehicle for a traffic violation in Camden. The driver, 28-year-old Tyrice Fletcher of El Dorado, fled at speeds over 100… pic.twitter.com/PsMOF2c0yp — The Facts Dude ?? (@Thefactsdude) June 6, 2026

Η πολιτειακή αστυνομία του Αρκάνσας υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχαν παιδιά στο αυτοκίνητο όταν ξεκίνησε την καταδίωξη, η οποία σταμάτησε όταν ο Φλέτσερ έχασε τον έλεγχο και ξέφυγε από το δρόμο, χτυπώντας σε έναν στύλο φωτισμού και αναποδογύρισε.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης ένας αστυνομικός να περπατά προσεκτικά προς το τουμπαρισμένο αυτοκίνητο και να παρατηρεί ένα βρέφος στο γρασίδι κοντά στο όχημα και κατεστραμμένα ηλεκτρικά καλώδια. Το σηκώνει αγκαλιά και το απομακρύνει από το σημείο.

Όμως οι αστυνομικοί τρομοκρατούνται στη συνέχεια όταν βλέπουν και τα άλλα παιδιά, όλα κάτω των 6 ετών, μέσα στο αυτοκίνητο.

Τα βοηθούν να βγουν από το αναποδογυρισμένο όχημα και τα οδηγούν στα περιπολικά ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να ελεγχθούν για τυχόν τραυματισμούς.

Ο Φλέτσερ συνελήφθη και βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο ένα τροποποιημένο πυροβόλο όπλο και μαριχουάνα.

Παρά το τρομακτικό ατύχημα, τα παιδιά υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Ιατρικό Κέντρο της κομητείας Ouachita, ενώ ειδοποιήθηκε η μητέρα τους.