ΕΠΙΣΗΜΟ: Ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ μέχρι το 2029

Οριστική μορφή πήρε η συμφωνία ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου προπονητή.

Με τη νέα συμφωνία, ο Νίκολιτς δεσμεύεται πλέον με την Ένωση έως το καλοκαίρι του 2029, προσθέτοντας ακόμα δύο χρόνια στο συμβόλαιό του. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική συμφωνία των δύο πλευρών, η οποία είχε υπογραφεί το καλοκαίρι του 2025, προέβλεπε συνεργασία μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις διαδραμάτισε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος ανέλαβε προσωπικά τον χειρισμό της υπόθεσης, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη του προς τον Σέρβο τεχνικό και το αγωνιστικό πλάνο της επόμενης ημέρας για την ΑΕΚ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διοικητικός ηγέτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ προσέφερε κλιμακωτή αύξηση των αποδοχών στο νέο τριετές συμβόλαιο, η οποία φτάνει συνολικά τις 900.000. Επίσης, αίσθηση προκαλεί το μπόνους για το «back-to-back» στη Super League, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες «αγγίζει» το 1.000.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε επέκταση της συνεργασίας έως το 2028. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών κατέληξαν τελικά σε συμφωνία μεγαλύτερης διάρκειας, με τον Νίκολιτς να παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μέχρι το 2029.

https://www.instagram.com/reel/DZVKkNDscU-/

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος, υποδέχθηκε τον προπονητή της ομάδας μας Μάρκο Νίκολιτς στο Σπίτι Μας, στην Νέα Φιλαδέλφεια, για να επισημοποιήσουν την συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του πρωταθληματικού μας κόουτς, μέχρι τον Ιούνιο του 2029, η οποία πλέον είναι γεγονός!

Ο Μάρκο Νίκολιτς υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και στην συνέχεια εμφανίστηκαν μαζί με τον κ. Ηλιόπουλο στις κάμερες του AEK TV για να μοιραστούν τις σκέψεις τους με όλους τους φιλάθλους της ομάδας μας.

Ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος, απευθυνόμενος στον κ. Μάρκο Νίκολιτς, δήλωσε τα εξής:

«Μάρκο, σε όλη αυτή την περίοδο που είσαι εδώ, καταφέραμε μια συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων. Και αυτό μπορεί να ακούγεται αντιφατικό, διότι η συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων ακούγεται όντως λίγο αντιφατικό. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτό που είναι.

Είσαι Σέρβος, έχουμε παρόμοια νοοτροπία, φιλοσοφία, θα έλεγα επίσης παράλληλο και παρόμοιο DNA, και όλοι θέλουμε να μείνουμε μαζί. Εσύ θέλεις να μείνουμε μαζί, εγώ θέλω να μείνουμε μαζί, ο Χαβιέρ θέλει να μείνουμε μαζί. Όλοι όσοι αποτελούν την οικογένεια της ΑΕΚ, θέλουν να μείνουμε μαζί. Είμαστε ένα εντυπωσιακό τρίο, που έχει καταφέρει να πετύχει εντυπωσιακά πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Είμαστε ήδη επίσης ο λόγος ανησυχίας των αντιπάλων μας, ενώ έχουμε πολλά ρεκόρ στις επιδόσεις της ομάδας μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο. Επίσης, έχουμε μια μοναδική συμμετοχή των φιλάθλων, όχι μόνο στην Αγιά Σοφιά, στην αρένα μας, αλλά και εκτός έδρας, με πολλά ρεκόρ, όπως για παράδειγμα στον Βόλο. Στην προπόνηση, 20.000 άνθρωποι κάτω από τη βροχή. Είναι απίστευτα πράγματα που δεν έχουν ξανασυμβεί.

Μαζί με τα πολλά ρεκόρ που πετύχαμε φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη. Είναι μια μοναδική κατάσταση και θα έλεγα ότι υπάρχει μια φανταστική ενότητα που έχουμε όλοι. Έτσι, με τη σημερινή συμφωνία, το σύμπαν αποφάσισε ότι θα μείνουμε μαζί. Μια γροθιά. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε αυτή η εντυπωσιακή, όμορφη, συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων».

Ο προπονητής της ΑΕΚ δήλωσε:

«Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Θυμάμαι πολύ καλά ότι πριν από έναν χρόνο βρισκόμασταν στο ίδιο μέρος εδώ και θυμάμαι την ομιλία σου, Πρόεδρε.

Όμως θεωρώ ότι όλα αυτά δημιουργούν μια υποχρέωση. Είναι κάτι που επαναλάμβανα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και θα το επαναλάβω άλλη μία φορά. Υποχρέωση. Εξαιτίας όλων όσων είπες, Πρόεδρε, είναι υποχρέωση για όλους μας και το νιώθω κάθε μέρα, να ανταποδώσουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας ακολουθούν, σε όλους όσοι αγαπούν την ΑΕΚ.

Και το άλλο πράγμα, που επίσης είπα στο τέλος της σεζόν, είναι ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, αυτού που μπορεί να χτίσει μια νέα ιστορία για έναν σπουδαίο σύλλογο, την ΑΕΚ, έναν ιστορικό σύλλογο. Γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Δεν υπέγραψα απλώς αυτό το συμβόλαιο· υπέγραψα τα λόγια που είπες μόλις τώρα, Πρόεδρε»».