Καρδιακή προσβολή: Τα σημάδια ένα μήνα πριν συμβεί

Οι ήπιες αλλαγές που παρατηρούν πολλοί τις εβδομάδες πριν από μια καρδιακή προσβολή.

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Καρδιακή προσβολή: Τα σημάδια ένα μήνα πριν συμβεί
ΥΓΕΙΑ
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  • Μπορεί να εμφανιστούν ήπια προειδοποιητικά συμπτώματα, όπως δυσφορία στο σθος, δύσπια και ασυνθιστη κόπωση, και έναν μήνα πριν από μια καρδιακή προσβολή.
  • Σχεδόν το 41,3% των ασθενών με έμφραγμα θυμήθηκαν προειδοποιητικά συμπτώματα πριν το επεισόδιο, ενώ το 58,7% δεν είχε κανένα προειδοποιητικό σημάδι.
  • Τα συμπτώματα που πρέπει να ανησυχούν περιλαμβάνουν πίεση ή πόνο στο στήθος που διαρκεί ή επανεμφανίζεται, δύσπνοια, εφίδρωση, ναυτία και πόνο που εξαπλώνεται σε χέρι, πλάτη ή γνάθο.
  • Σε περίπτωση τέτοιων συμπτωμάτων πρέπει να ζητείται άμεση ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση ή μετακίνηση με ίδια μέσα.
  • Οι ηλικιωμένοι, οι διαβητικοί και οι γυναίκες μπορεί να παρουσιάζουν πιο άτυπα προειδοποιητικά σημάδια, όπως κόπωση και ναυτία, αντί για κλασικό πόνο στο στήθος.
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Μια καρδιακή προσβολή συχνά παρουσιάζεται ως εντελώς ξαφνικό συμβάν, αλλά μερικοί ασθενείς μαρτυρούν ότι είχαν συγκεκριμένες μικρές αλλαγές εκ των προτέρων: λαχάνιασμα κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης βόλτας, ασυνήθιστη εξάντληση και μια πίεση στο στήθος που “έρχεται και φεύγει”.

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν ημέρες ή εβδομάδες πριν από μια καρδιακή προσβολή, μερικές φορές περίπου έναν μήνα νωρίτερα. Ωστόσο, δεν αποτελούν αξιόπιστη... αντίστροφη μέτρηση και πολλοί ασθενείς εν τέλει δεν έχουν καμία προειδοποίηση πριν το καρδιακό επεισόδιο. Αλλά τυχόν νέα, ανεξήγητα ή επιδεινούμενα συμπτώματα αξίζουν προσοχής, ειδικά αν έχετε καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου.

Μπορούν τα συμπτώματα καρδιακής προσβολής να ξεκινήσουν πραγματικά έναν μήνα νωρίτερα;

Ναι, αλλά όχι σε όλους. Αυτά τα πρόδρομα συμπτώματα μπορεί να αντανακλούν περιόδους μειωμένης ροής αίματος προς την καρδιά πριν από την κρίσιμη απόφραξη μιας αρτηρίας.

Σε μια μελέτη επί 242 ατόμων, που έλαβαν θεραπεία για έμφραγμα του μυοκαρδίου, το 41,3% θυμήθηκε συμπτώματα πριν από το οξύ συμβάν, ενώ το 58,7% δεν ανέφερε κανένα. Τα συμπτώματα αναφέρθηκαν από μία εβδομάδα έως και περισσότερο από έναν μήνα νωρίτερα.

Επειδή η μελέτη βασίστηκε σε ασθενείς που θυμούνται προηγούμενα συμπτώματα μετά την καρδιακή προσβολή τους, δεν μπορεί να αποδείξει ότι αυτά τα σημάδια προβλέπουν με ακρίβεια πότε θα συμβεί ένα καρδιακό επεισόδιο.

Καρδιακή προσβολή: Ποια προειδοποιητικά σημάδια μπορεί να εμφανιστούν εκ των προτέρων

1. Δυσφορία στο στήθος που “εμφανίζεται και εξαφανίζεται”

Η πίεση, το βάρος, το σφίξιμο, το κάψιμο ή ο ήπιος πόνος στο στήθος ήταν το πιο συχνά αναφερόμενο πρώιμο σύμπτωμα. Μπορεί να εμφανιστεί με σωματική δραστηριότητα ή στρες, να υποχωρεί με την ανάπαυση και αργότερα να επανεμφανιστεί. Η νέα δυσφορία στο στήθος δεν πρέπει να υποβαθμίζεται ως “απλώς μια δυσπεψία που θα περάσει”.

2. Δύσπνοια

Η δύσπνοια κατά τη διάρκεια ελαφριάς δραστηριότητας (ή περιστασιακά ακόμα και σε ηρεμία) μπορεί να εμφανιστεί με ή χωρίς πόνο στο στήθος. Μια αισθητή μείωση της ανοχής στην άσκηση, όπως η ξαφνική δυσκολία με σκάλες που προηγουμένως ήταν διαχειρίσιμες, δικαιολογεί ιατρική αξιολόγηση.

3. Ασυνήθιστη κόπωση ή αδυναμία

Η επίμονη εξάντληση που είναι δυσανάλογη με τη σωματική δραστηριότητα μπορεί να προηγείται μιας καρδιακής προσβολής, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Είναι πιο ανησυχητική όταν είναι νέα, ανεξήγητη ή συνοδεύεται από δύσπνοια, δυσφορία στο στήθος ή ζάλη.

4. Αίσθημα παλμών, ζάλη ή κρύος ιδρώτας

Ένας γρήγορος, δυνατός ή ακανόνιστος καρδιακός παλμός μπορεί να εμφανιστεί μαζί με αδυναμία, ζάλη ή ανεξήγητη εφίδρωση. Αυτά τα συμπτώματα έχουν πολλές πιθανές αιτίες, αλλά ένας νέος συνδυασμός δεν πρέπει να υποτιμηθεί.

5. Διαταραχή ύπνου ή άγχος

Μερικοί ασθενείς αναφέρουν δυσκολία στον ύπνο, συχνά ξυπνήματα τη νύχτα ή ασυνήθιστο αίσθημα άγχους πριν από ένα καρδιακό επεισόδιο. Αυτά είναι μη ειδικά συμπτώματα και είναι πιο σημαντικά όταν εμφανίζονται μαζί με σωματικά προειδοποιητικά σημάδια.

6. Ναυτία, δυσπεψία ή πόνος στο άνω μέρος του σώματος

Η ναυτία, ο έμετος, η δυσφορία στην άνω κοιλιακή χώρα ή ο πόνος στην πλάτη, τον αυχένα, τη γνάθο, τον ώμο ή το χέρι μπορεί να συνοδεύουν την μειωμένη ροή αίματος προς την καρδιά. Οι γυναίκες μπορεί να είναι πιο πιθανό να αναφέρουν κόπωση, ναυτία, δύσπνοια και δυσφορία στην πλάτη ή τη γνάθο, αν και η δυσφορία στο στήθος παραμένει συχνή τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες.

καρδια εμφραγμα

Πότε πρόκειται για επείγον περιστατικό;

Καλέστε αμέσως τις Πρώτες Βοήθειες (166) για:

  • πίεση στο στήθος
  • σφίξιμο ή πόνο που διαρκεί περισσότερο από λίγα λεπτά ή επιστρέφει μετά την υποχώρηση

ειδικά μαζί με:

  • δύσπνοια
  • εφίδρωση
  • ναυτία
  • ζάλη
  • πόνο που εξαπλώνεται στο χέρι, την πλάτη, τον αυχένα, τη γνάθο ή το στομάχι

Μην περιμένετε να δείτε αν τα συμπτώματα βελτιώνονται και μην οδηγείτε μόνοι σας εάν υπάρχει διαθέσιμη επείγουσα μεταφορά. Η βλάβη του καρδιακού μυός αυξάνεται όσο η θεραπεία καθυστερεί.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένας γιατρός να πει εάν τα προηγούμενα συμπτώματα ήταν πρόδρομα σημάδια;

Όχι πάντα. Ένας κλινικός γιατρός μπορεί να αξιολογήσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, τα συμπτώματα, ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα, εξετάσεις αίματος και πιθανώς περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο, αλλά τα συμπτώματα που εμφανίστηκαν εβδομάδες νωρίτερα δεν μπορούν πάντα να συνδέονται οριστικά με μια επικείμενη καρδιακή προσβολή.

Ποιος είναι πιο πιθανό να έχει διακριτικά ή άτυπα προειδοποιητικά σημάδια;

Οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με διαβήτη και οι γυναίκες μπορεί να είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν συμπτώματα όπως ασυνήθιστη κόπωση, δύσπνοια, ναυτία ή αδυναμία, παρά δραματικό πόνο στο στήθος, αν και φυσικά ο καθένας μπορεί να έχει λιγότερο τυπικά συμπτώματα.

Τι πρέπει να κάνω εάν εμφανίστηκαν κάποια συμπτώματα αλλά έχουν πλέον σταματήσει;

Κανονίστε μια έγκαιρη ιατρική εκτίμηση, ιδιαίτερα εάν τα συμπτώματα ήταν νέα, εμφανίστηκαν με καταπόνηση ή αφορούσαν πίεση στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση ή πόνο που εξαπλώθηκε στη γνάθο, την πλάτη ή το χέρι. Τα επαναλαμβανόμενα συμπτώματα δεν πρέπει να απορρίπτονται απλώς και μόνο επειδή υποχωρούν.

Συμπέρασμα

Πιθανά προειδοποιητικά σημάδια μπορεί να εμφανιστούν εβδομάδες πριν από μια καρδιακή προσβολή, αλλά είναι ασυνεπή και συχνά μοιάζουν με καθημερινά προβλήματα. Η ασφαλέστερη προσέγγιση δεν είναι να προβλέψετε μια ημερομηνία, αλλά να δράσετε επειγόντως σε τυχόν καινούργια ή επιδεινούμενη δυσφορία στο στήθος, δύσπνοια, ανεξήγητη κόπωση ή σχετικά συμπτώματα, διότι ίσως υποδηλώνουν εν εξελίξει καρδιακή προσβολή.

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