Απίστευτο ιατρικό θαύμα: Γυναίκα γέννησε φυσιολογικά πανομοιότυπα τετράδυμα

Η Τζένιταρ Να'αμοάνα γέννησε με καισαρική τομή στις 14 Ιουλίου, στις 28 εβδομάδες και τέσσερις ημέρες κύησης, στο Royal Brisbane and Women's Hospital

Δημήτρης Δρίζος

Απίστευτο ιατρικό θαύμα: Γυναίκα γέννησε φυσιολογικά πανομοιότυπα τετράδυμα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια 34χρονη γυναίκα στην Αυστραλία γέννησε πανομοιότυπα μονοζυγωτικά τετράδυμα με καισαρική τομή στις 28 εβδομάδες κύησης.
  • Τα τέσσερα έμβρυα μοιράζονταν τον ίδιο πλακούντα, γεγονός που είναι σχεδόν πρωτοφανές και καθιστά την περίπτωση εξαιρετικά σπάνια.
  • Η εγκυμοσύνη χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, αλλά εξελίχθηκε χωρίς σημαντικά προβλήματα χάρη στην προληπτική παρακολούθηση και τη ψυχραιμία της μητέρας.
  • Τα τέσσερα νεογέννητα κορίτσια νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και η κατάστασή τους είναι καλή.
  • Η οικογένεια, που πλέον έχει οκτώ παιδιά, ξεκίνησε καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά βαν τουλάχιστον δέκα θέσεων για να καλύψει τις ανάγκες της.
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Μία από τις πιο σπάνιες κυήσεις που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Αυστραλία, όπου μια 34χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο πανομοιότυπα τετράδυμα που συνελήφθησαν φυσιολογικά, σε μια εγκυμοσύνη που οι γιατροί χαρακτήρισαν «εξαιρετικά υψηλού κινδύνου».

Η Τζένιταρ Να'αμοάνα γέννησε με καισαρική τομή στις 14 Ιουλίου, στις 28 εβδομάδες και τέσσερις ημέρες κύησης, στο Royal Brisbane and Women's Hospital. Τα τέσσερα κοριτσάκια είναι μονοζυγωτικά τετράδυμα, δηλαδή προήλθαν από ένα και μόνο γονιμοποιημένο ωάριο που διαχωρίστηκε σε τέσσερα έμβρυα.

Το ζευγάρι, η Τζένιταρ και ο σύζυγός της Τζόρθαμ, είχαν ήδη αποκτήσει τέσσερα παιδιά και, όπως ανέφερε το νοσοκομείο, έμειναν «απόλυτα έκπληκτοι» όταν έμαθαν ότι περίμεναν τετράδυμα.

Η ειδικός στην εμβρυομητρική ιατρική και μαιευτήρας, δρ Άλεξα Μπένταλ, η οποία παρακολουθούσε την εγκυμοσύνη από την αρχή, εξήγησε ότι τα πανομοιότυπα τετράδυμα εμφανίζονται περίπου σε μία ανά 15 εκατομμύρια κυήσεις.

https://www.instagram.com/p/DbJolyulCfq/

Ωστόσο, αυτό που κάνει την περίπτωση ακόμη πιο μοναδική είναι ότι και τα τέσσερα έμβρυα μοιράζονταν τον ίδιο πλακούντα, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, είναι σχεδόν πρωτοφανές.

«Από την πρώτη στιγμή γνωρίζαμε ότι επρόκειτο για μια εγκυμοσύνη εξαιρετικά υψηλού κινδύνου. Λέγαμε πως αν καταφέρναμε να φτάσουμε στις 28 εβδομάδες, θα ήταν μεγάλη επιτυχία. Το γεγονός ότι γεννήθηκαν τέσσερα υγιή μωρά στις 28 εβδομάδες και τέσσερις ημέρες είναι πραγματικά απίστευτο», δήλωσε η δρ Μπένταλ.

Η μητέρα εισήχθη προληπτικά στο νοσοκομείο από την 25η εβδομάδα, ώστε να παρακολουθείται στενά για τυχόν επιπλοκές. Παρά τους σοβαρούς κινδύνους, η εγκυμοσύνη εξελίχθηκε χωρίς σημαντικά προβλήματα.

«Η Τζένιταρ αντιμετώπισε κάθε δυσκολία με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία. Κατάφερε να αποφύγει σχεδόν όλες τις πιθανές επιπλοκές τόσο για την ίδια όσο και για τα μωρά», ανέφερε η γιατρός.

Τα τέσσερα κοριτσάκια πήραν τα ονόματα Έμιλι, Χάριετ, Κάθριν και Άλεξα, με το τελευταίο να αποτελεί φόρο τιμής στη γιατρό που παρακολούθησε την εγκυμοσύνη. Η δρ Μπένταλ χαρακτήρισε την κίνηση της οικογένειας «μια πανέμορφη τιμή».

Τα νεογέννητα παραμένουν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, όπου θα συνεχίσουν να νοσηλεύονται μέχρι να φτάσουν στην αναμενόμενη ηλικία κύησης. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας τους είναι ιδιαίτερα καλή.

Το ζευγάρι έχει πλέον οκτώ παιδιά, ηλικίας από νεογέννητα έως 10 ετών. Για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της πολύτεκνης οικογένειας, η μητέρα δημιούργησε διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης με στόχο την αγορά ενός βαν τουλάχιστον δέκα θέσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 37.000 δολάρια Αυστραλίας.

Στο μήνυμά της η Τζένιταρ έγραψε: «Τα τέσσερα πολύτιμα θαύματά μας ήρθαν στον κόσμο με ασφάλεια. Οι καρδιές μας ξεχειλίζουν από ευγνωμοσύνη, όμως η φροντίδα τεσσάρων νεογέννητων ταυτόχρονα φέρνει προκλήσεις που δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε».

Παρότι οι φυσιολογικές κυήσεις με τετράδυμα θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες, με πιθανότητα περίπου μία στις 700.000 γεννήσεις, η περίπτωση πανομοιότυπων τετράδυμων που προέρχονται από ένα μόνο γονιμοποιημένο ωάριο αποτελεί ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα που έχουν καταγραφεί στην ιατρική.

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