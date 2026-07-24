Η Peugeot ετοιμάζει επτά νέα μοντέλα με εντελώς νέα φιλοσοφία
Η Peugeot ετοιμάζει μία από τις μεγαλύτερες ανανεώσεις της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς έως το 2030 θα παρουσιάσει επτά ολοκαίνουργια μοντέλα, τα οποία θα βασίζονται σε νέα πλατφόρμα, διαφορετική σχεδιαστική ταυτότητα και πλήρως ανασχεδιασμένο εσωτερικό.
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Στόχος της γαλλικής εταιρείας είναι να αυξήσει τις παγκόσμιες πωλήσεις της από 1,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα το 2025 σε 1,5 εκατομμύριο μέσα στην επόμενη τετραετία.
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