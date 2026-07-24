Δύο νέα μέλη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Μετά την παρατεταμένη περίοδο αποχωρήσεων, ήρθε η ώρα για την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ να υποδεχτεί δύο νέα μέλη.

Πρόκειται για τη Θεοδώρα Ακριώτου και τον Γιάννη Καριπίδη, οι οποίοι λαμβάνουν τις έδρες των παραιτηθέντων βουλευτών Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου και Λαρίσης, Βασίλη Κόκκαλη.

Σε ό,τι αφορά την κ. Ακριώτου, η παραμονή της στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται σίγουρη, καθώς μάλιστα στην τελευταία ΚΕ ψηφίστηκε και ως μέλος της ΠΓ του κόμματος.

Από την πλευρά του ο κ. Καριπίδης έχει δηλώσει ότι θα αποφασίσει για τις κινήσεις του, ωστόσο για την ώρα παραμένει μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου καλωσόρισε στην Κ.Ο. τους δύο νέους βουλευτές.

Πλέον η ΚΟ του κόμματος μετρά τυπικά 12 μέλη, ωστόσο η Όλγα Γεροβασίλη έχει προαναγγείλει την ανεξαρτητοποίησή της ενώ η Νίνα Κασιμάτη θεωρείται εδώ και καιρό ότι έχει αποστασιωποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας την προοπτική ένταξης στο ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς, οι ενεργοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούνται 10.

Σε δήλωσή της ανέφερε:

«Καλωσορίζουμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δύο σπουδαίους ανθρώπους, την Θεοδώρα και τον Γιάννη. Οι ιδεολογικές τους ευαισθησίες, η συνέπειά τους στους αγώνες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αυτή τη στιγμή, είναι αναγκαίες όσο ποτέ. Παλιά και νέα στελέχη αθροίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την πολιτική αλλαγή».

Διαβάστε επίσης