Ελπίδες στην Κουμουνδούρου ότι η ανεξαρτητοποίηση Φάμελλου «κλείνει» την εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot Η ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελλου από τον ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται στην Κουμουνδούρου ως το τέλος της φάσης εσωστρέφειας και αρνητικών εξελίξεων στο κόμμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ενισχύει την αριστερή του ταυτότητα, αποφεύγοντας εκδηλώσεις που θεωρεί ότι περιλαμβάνουν ακροδεξιούς και νοσταλγούς της χούντας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί την ηγεσία για περιχαράκωση που δεν απαντά στις ανάγκες των πολιτών, ενώ το κόμμα τονίζει ότι η κίνησή του είναι διασπαστική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην εφαρμογή του εσωκομματικού κώδικα δεοντολογίας που προβλέπει παράδοση της έδρας σε περίπτωση αποχώρησης βουλευτή.

Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει την ανασυγκρότηση του κόμματος και την προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με στόχο την αναστροφή του αρνητικού κλίματος. Snapshot powered by AI

Ως την τελευταία εξέλιξη της φάσης εσωστρέφειας και αρνητικών εξελίξεων αντιμετωπίζουν στην Κουμουνδούρου την ανεξαρτητοποίηση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου από την ΚΟ του κόμματος.

Η αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου, αν και προκάλεσε έντονα σχόλια εντός του ΣΥΡΙΖΑ, σηματοδοτεί και το τέλος των ηχηρών αποχωρήσεων από το κόμμα, με αποτέλεσμα πλέον η ηγετική τριάδα των Δούρου, Πολάκη και Παππά να ευελπιστούν σε μια περίοδο οργάνωσης του εκλογικού αγώνα που θα δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ενισχύεται το «Α» στον ΣΥΡΙΖΑ

Ήδη από τις πρώτες ημέρες που το κόμμα έχει περάσει στον έλεγχο της νέας πλειοψηφίας, η πολιτική στροφή προς έναν πιο αριστερό λόγο είναι εμφανής. Παράλληλα, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε μέτωπο με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αποτύπωσε με ηχηρό τρόπο ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, είναι απολύτως διακριτοί χώροι.

Στην αριστερή στροφή εντάσσεται επίσης και η άρνηση της ΚΟ να παραστεί στο ετήσιο δείπνο που παραθέτει ο ΠτΔ για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Στην επιστολή της προς τον Νικήτα Κακλαμάνη η Ρένα Δούρου τονίζει ότι η εκδήλωση πόρρω απέχει από τον σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, «από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή νοσταλγοί της χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας».

Πρόκειται για μια κίνηση με ιδιαίτερους συμβολισμούς ακόμη και εσωκομματικά καθώς στη συγκεκριμένη εκδήλωση ο ΣΥΡΙΖΑ παραδοσιακά έδινε το παρών. Η σημερινή άρνηση δείχνει ότι υπάρχει ιδεολογική απόσταση από την προηγούμενη ηγεσία, του Σωκράτη Φάμελλου.

Η διαφυγή Φάμελλου

Ο Σωκράτης Φάμελλος εδώ και αρκετές ημέρες φαίνεται να είχε προαποφασίσει την κίνησή του να ανεξαρτητοποιηθεί από το πρώην κόμμα του, ωστόσο μέχρι και την τελευταία στιγμή υπήρχαν φωνές που υποστήριζαν ότι ενδεχομένως την τελευταία στιγμή να μην επέλεγε αυτόν τον δρόμο και να παραιτούνταν. Ωστόσο ο τρόπος που έγινε η παραίτηση, αλλά και το περιεχόμενο της δήλωσής του, προκάλεσαν οργή στην Κουμουνδούρου. Στη δήλωση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς» και ότι «δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση».

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντέδρασε επίσημα με ανακοίνωση, αλλά στελέχη της Κουμουνδούρου ξεκαθάρισαν ότι «αποδείχθηκε ότι ο ίδιος, ως πρόεδρος, έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο». «Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα, όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση», τονίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπενθυμίζουν και ότι ο κ. Φάμελλος « πολλές φορές στο παρελθόν έχει ζητήσει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, αναφερόμενος σε βουλευτές/τριες που ανεξαρτητοποιήθηκαν».

Σε αυτά ο κ. Φάμελλος απάντησε μέσω «πήγών», υποστηρίζοντας επί της ουσίας ότι ο ίδιος είναι ο πραγματικός εκφραστής του προγραμματικού σχεδίου, της πολιτικής και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και ότι αυτά «δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από την σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου».

Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως επιμένει στην υπενθύμιση όλοι οι τότε υποψήφιοι βουλευτές το 2023 είχαν υπογράψει υποχρεωτικό εσωκομματικό έγγραφο με το οποίο δεσμεύονται να παραδώσουν την έδρα σε περίπτωση αποχώρησής τους. Μάλιστα υπενθυμίζουν και δηλώσεις του ίδιου, κατά την ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών που σχημάτισαν τη ΝΕΑΡ. Αντίστοιχες δηλώσεις Φάμελλου υπάρχουν και έναν χρόνο αργότερα όταν στελέχη που βρίσκονταν κοντά στον Στέφανο Κασσελάκη τον ακολούθησαν στο νέο εγχείρημα.

Ανασυντάσσει δυνάμεις ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ παρόλ' αυτά δείχνει να έχει τη διάθεση να ανασυγκροτήσει την αρχική δομή του κόμματος.

Σήμερα στην Κουμουνδούρου θα συνεδριάσει στις 15:00 η Πολιτική Γραμματεία προκειμένου να αποσαφηνήσει λεπτομέρειες σχετικά με τον καταμερισμό των ρόλων, κυρίως σε ό,τι αφορά την εκλογική επιτροπή που σχηματίστηκε μετά την τελευταία ΚΕ.

Στη συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθούν και όλα τα θέματα της επικαιρότητας, και φυσικά η απόφαση του πρώην προέδρου να ανεξαρτητοποιηθεί.

Για την Κουμουνδούρου είναι ζωτικής σημασίας τα εσωκομματικά και κυρίθως οι αποχωρήσεις να έχουν τελειώσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας έτσι ώστε για τον μήνα Αύγουστο να προσπαθήσουν να επανενεργοποιήσουν οργανώσεις που χάθκαν. Παράλληλα έτσι θα έχουν περίπου ένα μήνα για την προετοιμασία της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. Τότε θα φανεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει μια μάχη επιβίωσης, κατά την οποία η Κουμουνδούρου ευελπιστεί να δείξει ότι έχει μεταστρέψει το αρνητικό σε βάρος της κλίμα.