ΣΥΡΙΖΑ: Εκλογική προετοιμασία, ανασυγκρότηση και άνοιγμα στις προοδευτικές συνεργασίες

 Συγκροτείται Επιτροπή Ψηφοδελτίων και ξεκινούν πανελλαδικές περιοδείες

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ: Εκλογική προετοιμασία, ανασυγκρότηση και άνοιγμα στις προοδευτικές συνεργασίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προχωρά σε οργανωτική ανασυγκρότηση και εκλογική προετοιμασία με συγκρότηση Επιτροπής Ψηφοδελτίων και πανελλαδικές περιοδείες.
  • Τονίζεται η ανάγκη ενιαίας πολιτικής και οργανωτικής στρατηγικής με στόχο την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών υπέρ της Αριστεράς.
  • Οι βασικές πολιτικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη φορολογία, τη στεγαστική κρίση, το ιδιωτικό χρέος και τη συνταγματική αναθεώρηση.
  • Επισημαίνεται η πρόθεση για προοδευτικές συνεργασίες, με αναφορά στην επιστολή του Νίκου Κοτζιά για τη συγκρότηση προοδευτικού μετώπου.
  • Εγκρίθηκε η κατανομή αρμοδιοτήτων στην Πολιτική Γραμματεία και η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.
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Σε διαδικασία οργανωτικής ανασυγκρότησης και εκλογικής προετοιμασίας εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, κατά την οποία τέθηκαν σε εφαρμογή οι αποφάσεις της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν η συγκρότηση των ψηφοδελτίων, η έναρξη πανελλαδικών περιοδειών, η πολιτική των συνεργασιών, οι προγραμματικές προτεραιότητες του κόμματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, στόχος είναι να κλείσει η περίοδος εσωστρέφειας και να διαμορφωθεί ενιαία πολιτική και οργανωτική στρατηγική, με προσανατολισμό την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών υπέρ της Αριστεράς.

Οι παρεμβάσεις του Νίκου Παππά και της Ρένας Δούρου

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Νίκος Παππάς, ανέφερε στην εισήγησή του ότι η πολιτική συγκυρία επιτρέπει στον ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσει διακριτό πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα. Αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματος για την ακρίβεια, τη φορολογία, τη στεγαστική κρίση και το ιδιωτικό χρέος, καθώς και στις θέσεις του για τη συνταγματική αναθεώρηση, το άρθρο 16 και τη λειτουργία των θεσμών και των ανεξάρτητων αρχών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιστολή του Νίκου Κοτζιά, την οποία παρουσίασε ως θετική εκδήλωση πρόθεσης για τη συγκρότηση προοδευτικού μετώπου με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, επισήμανε την ανάγκη διαμόρφωσης ενιαίου πολιτικού λόγου και συλλογικής δράσης. Έθεσε, επίσης, το ζήτημα της κοινωνικής εκπροσώπησης του κόμματος και της στρατηγικής που θα ακολουθήσει σε πολιτικό και οργανωτικό επίπεδο.

Παράλληλα, πρότεινε την ανασυγκρότηση των περιφερειακών επιτροπών και ενημέρωσε την Πολιτική Γραμματεία για τις επικοινωνίες της με τον Νίκο Κοτζιά και εκπροσώπους άλλων πολιτικών φορέων.

Επιτροπή Ψηφοδελτίων και πανελλαδικές περιοδείες

Η Πολιτική Γραμματεία αποφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής Ψηφοδελτίων και την έναρξη πανελλαδικών περιοδειών από τη συλλογική ηγεσία. Η εισήγηση για τον οργανωτικό σχεδιασμό έγινε από τον Γιάννη Μπουλέκο, με το κόμμα να θέτει ως προτεραιότητα τη λειτουργία των οργανώσεών του με εκλογικό προσανατολισμό.

Τον πολιτικό σχεδιασμό της επόμενης περιόδου παρουσίασε ο Χρήστος Λαμπρίδης, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις του κόμματος στην ακρίβεια, τη στέγη, το ιδιωτικό χρέος, την ενέργεια και τη νεολαία. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η ενίσχυση της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ σε κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος εισηγήθηκε τη μετατροπή του Γραφείου Τύπου σε Τομέα Επικοινωνίας, με αντικείμενο τον συντονισμό της δημόσιας παρουσίας του κόμματος, την αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων και την προετοιμασία της εκλογικής καμπάνιας.

Οι θέσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση

Την εισήγηση για τη συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Μεταξύ των βασικών θέσεων που καταγράφηκαν είναι η υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου, η αντίθεση στις προωθούμενες αλλαγές για το άρθρο 86, η διατήρηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και η απόρριψη της συνταγματικής κατοχύρωσης δημοσιονομικού «κόφτη».

Έμφαση δόθηκε ακόμη στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Στα ζητήματα οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής, η Πολιτική Γραμματεία επανέλαβε τις θέσεις για μείωση των έμμεσων φόρων, φορολόγηση των υπερκερδών και επιστροφή του υπερπλεονάσματος στην κοινωνία. Επιβεβαιώθηκαν επίσης οι προτάσεις για ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου στη ΔΕΗ και στα ΕΛΠΕ και για τη δημιουργία ισχυρού δημόσιου πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα.

Κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκε, τέλος, η κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, με κάθε τομέα πολιτικής να αποκτά συγκεκριμένη ευθύνη και σύνδεση με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Αποφασίστηκε επίσης η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.

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