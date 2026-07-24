Το Ντουμπάι σε απόγνωση: Προσφέρει πακέτα διακοπών με 610 ευρώ μέσω της καμπάνιας «A Dubai Invite»

Snapshot Το Ντουμπάι ξεκίνησε την καμπάνια «A Dubai Invite» που προσφέρει πακέτα προνομίων αξίας άνω των 3.000 ντιρχάμ σε κατοίκους που πείθουν φίλους ή συγγενείς να επισκεφθούν την πόλη έως τις 31 Οκτωβρίου.

Κάθε πακέτο περιλαμβάνει πάνω από 20 προνόμια, όπως δωρεάν διαμονές, εκπτώσεις σε εστιατόρια και εισιτήρια για αξιοθέατα.

Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε μετά από πτώση στον τουρισμό λόγω γεωπολιτικών εντάσεων που προκάλεσαν ακυρώσεις πτήσεων και μείωση κρατήσεων.

Η καμπάνια δέχτηκε ανάμεικτες αντιδράσεις, με κάποιους να τη θεωρούν ένδειξη ανησυχίας για τη μείωση της τουριστικής ζήτησης και άλλους να κριτικάρουν τα οφέλη ως περιορισμένα και με προσωπικές δαπάνες.

Ορισμένοι υπενθύμισαν ότι παρόμοια καμπάνια κατά την πανδημία COVID-19 είχε θετικά αποτελέσματα στον ενθουσιασμό για τον εσωτερικό τουρισμό. Snapshot powered by AI

Το Ντουμπάι εγκαινίασε μια νέα τουριστική καμπάνια, προσφέροντας στους κατοίκους του πακέτα προνομίων αξίας άνω των 3.000 ντιρχάμ (περίπου 610 ευρώ) για κάθε φίλο ή συγγενή που θα πείσουν να επισκεφθεί την πόλη έως τις 31 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν ένδειξη ότι οι αρχές ανησυχούν για τη μείωση του τουρισμού.

Η καμπάνια, με τίτλο «A Dubai Invite», απευθύνεται στους κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τους επιτρέπει να λάβουν έως και τρία πακέτα ανταμοιβών, εφόσον οι επισκέπτες που προσκαλούν ταξιδέψουν στο Ντουμπάι μεταξύ 20 Ιουλίου και 31 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Visit Dubai, κάθε πακέτο περιλαμβάνει περισσότερα από 20 προνόμια, όπως δωρεάν διαμονές σε ξενοδοχεία, εκπτώσεις σε εστιατόρια, εισιτήρια για τουριστικά αξιοθέατα και άλλες προσφορές.

Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός ανέφερε:

«Το Ντουμπάι φιλοξενεί εκατομμύρια ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου και ο καθένας έχει κάποιο αγαπημένο πρόσωπο που θα ήθελε να βρίσκεται πιο κοντά. Προσκαλέστε φίλους και συγγενείς να επισκεφθούν το Ντουμπάι και ανταμειφθείτε με πακέτα προνομίων αξίας άνω των 3.000 ντιρχάμ το καθένα.»

Η νέα πρωτοβουλία έρχεται μετά από μια δύσκολη περίοδο για τον τουρισμό του Ντουμπάι. Η σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις στις αεροπορικές μετακινήσεις, με ακυρώσεις πτήσεων, μείωση των αφίξεων επισκεπτών και αισθητή πτώση στις κρατήσεις ξενοδοχείων.

Ανάμεικτες αντιδράσεις

Παρότι αρκετοί κάτοικοι χαιρέτισαν την πρωτοβουλία, άλλοι θεώρησαν ότι αποτελεί ένδειξη ανησυχίας των αρχών για τη μείωση της τουριστικής ζήτησης.

Σε συζητήσεις στο Reddit, ένας χρήστης σχολίασε σκωπτικά: «Τα πράγματα δεν δείχνουν καθόλου καλά», ενώ άλλος έγραψε ότι η κυβέρνηση «δείχνει να απελπίζεται».

Ένας ακόμη χρήστης ανέφερε: «Το κάνουν πραγματικά αυτό... η κατάσταση δεν φαίνεται καλή».

Παράλληλα, αρκετοί επισήμαναν ότι ορισμένες από τις προσφορές προϋποθέτουν προσωπική δαπάνη από τον κάτοχο των κουπονιών.

«Οι προσφορές ακούγονται απογοητευτικές. Είναι σαν να ξοδεύεις 1.000 ντιρχάμ σε δείπνο για να πάρεις έκπτωση 10 ντιρχάμ στην επόμενη διαδρομή σου με την Careem», σχολίασε ένας χρήστης.

Άλλοι υποστήριξαν ότι η καμπάνια ήρθε με καθυστέρηση, σημειώνοντας πως τέτοιου είδους κίνητρα θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί όταν η τουριστική αγορά βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση.

Υπήρξαν επίσης επικρίσεις ότι τα υποσχόμενα οφέλη δεν αποτελούν πραγματικά δώρα, αλλά κυρίως εκπτώσεις και κουπόνια, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία περισσότερο ως μια έντονη διαφημιστική καμπάνια παρά ως ουσιαστικό πρόγραμμα επιβράβευσης.

«Παρόμοια καμπάνια είχε πετύχει στην πανδημία»

Δεν συμμερίζονται όμως όλοι την κριτική. Ορισμένοι κάτοικοι υπενθύμισαν ότι αντίστοιχη καμπάνια εσωτερικού τουρισμού είχε εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, με θετικά αποτελέσματα.

Όπως έγραψε ένας χρήστης, «τότε λειτούργησε, επειδή οι κάτοικοι μπορούσαν να καθησυχάσουν φίλους και συγγενείς στο εξωτερικό ότι η κατάσταση ήταν ασφαλής και να τους ενθαρρύνουν να επισκεφθούν το Ντουμπάι, αντί να βασίζονται μόνο στις ειδήσεις που έβλεπαν στα μέσα ενημέρωσης».