«Μίμης Πλέσσας… αλλιώς» στις 30 Ιουλίου στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο Κρήτης

Η Ορχήστρα Vamos παρουσιάζει ένα πρωτότυπο μουσικό αφιέρωμα στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μίμη Πλέσσα, σε μια μοναδική βραδιά την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο. Τις διαχρονικές επιτυχίες του συνθέτη ερμηνεύουν (αλφαβητικά) οι: Σπύρος Κλείσσας, Σοφία Μανουσάκη και Ελένη Πέτα.

O Μίμης Πλέσσας έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Σε μια καριέρα επτά δεκαετιών, έχει συνθέσει μελωδίες και τραγούδια που άφησαν εποχή, γράφοντας μουσική για τον κινηματογράφο και το θέατρο, αλλά και τζαζ, όπερα και κλασική μουσική. Στον κινηματογράφο, τα τραγούδια του, από τις «Θαλασσιές τις χάντρες» μέχρι το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», ταυτίστηκαν με τις πιο λαμπερές στιγμές του ελληνικού σινεμά και τραγουδιούνται μέχρι και σήμερα.

Σε αυτή τη μαγευτική συναυλία, η Ορχήστρα Vamos θα παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με εξαιρετικές μελωδίες του μεγάλου δημιουργού. Τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και αποτελούν βιωμένη μνήμη μας, παρουσιάζονται ιδωμένα με μια διαφορετική προσέγγιση και φρέσκια ματιά.

Οι ενορχηστρώσεις και η διεύθυνση ορχήστρας φέρουν την υπογραφή του Θανάση Παπαθανασίου.

Την εκδήλωση συνοδεύει σπάνιο οπτικό υλικό της Ελεάνας Πλέσσα, με φωτογραφίες και στιγμιότυπα από το αρχείο της πλούσιας ζωής και καριέρας του αγαπημένου δημιουργού.

Παραγωγή: Τεχνότροπον - Artway Cultural Productions

Πληροφορίες:Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης

Ώρα | 21:15

Τιμές Εισιτηρίων:17 ευρώ (προπώληση), 20 ευρώ (είσοδος). Φοιτητικά / μαθητικά / ΑμεΑ: 15 ευρώ (προπώληση) και 17 ευρώ (είσοδος).

Προπώληση:https://www.ticketservices.gr/event/mimis-plessas-allios-irakleio-2026/?lang=elκαι στο ταμείο του Κηποθεάτρου (10.00 με 14.00 και 18.00 με 22.00).