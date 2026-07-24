Χαλκιδική: Σε καλή κατάσταση το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Η 40χρονη μητέρα του κοριτσιού συνελήφθη για έκθεση σε κίνδυνο και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Δημήτρης Δρίζος

Χαλκιδική: Σε καλή κατάσταση το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στην Α’ Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το 2,5 ετών κοριτσάκι το οποίο ανασύρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, στην παραλία Πολύχρονου Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ναυαγοσώστης που βρισκόταν στο σημείο αντέδρασε άμεσα, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες και εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), με αποτέλεσμα το παιδί να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Αρχικά, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου εισήχθη προληπτικά στην Α’ Παιδιατρική Κλινική λόγω εισρόφησης νερού.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι σταθερή και δεν εμπνέει ανησυχία.

Η 40χρονη μητέρα της συνελήφθη για έκθεση σε κίνδυνο και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Στην ανήλικη παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη, με τη χρήση ΚΑΡΠΑ με αποτέλεσμα να επανακτήσει τις αισθήσεις της.

Η 2χρονη μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κ.Υ. Κασσανδρείας και στη συνέχεια στο Γ. Ν. «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 40χρονη μητέρα της 2χρονης, για παράβαση των άρθρων 306 (Έκθεση σε κίνδυνο) και 360 (Παραμέληση εποπτείας ανηλίκου) του Π.Κ.».

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