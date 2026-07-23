Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης έσωσε κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα

Snapshot Ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα στην περιοχή Πολύχρονου στη Χαλκιδική.

Ναυαγοσώστης παρέσχε άμεσες πρώτες βοήθειες, επιτρέποντας στο παιδί να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση.

Η άμεση κινητοποίηση των ναυαγοσωστών και των αρχών συνέβαλε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη θαλάσσια περιοχή του Πολύχρονου στη Χαλκιδική, όταν ένα κοριτσάκι μόλις 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το νερό.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στους λουόμενους και τις τοπικές αρχές. Ο ναυαγοσώστης της παραλίας έσπευσε δίπλα στο παιδί και παρείχε ακαριαία τις πρώτες βοήθειες. Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβασή του, το ανήλικο κορίτσι κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το thestival.gr, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να παρακολουθηθεί η υγεία του.

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