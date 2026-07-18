Πάτρα: Αστυνομικοί και ναυαγοσώστης έσωσαν 55χρονο που μπήκε στη θάλασσα για να αυτοκτονήσει

Snapshot Αστυνομικοί και ναυαγοσώστης επενέβησαν άμεσα, μπήκαν στη θάλασσα και τον έσωσαν.

Ο 55χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (17/7/26) σε παραλία της Πάτρας, όταν ένας 55χρονος άνδρας επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, μπαίνοντας στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο άνδρας έφτασε στην παραλία με ταξί και, μόλις κατέβηκε από το όχημα, ανέφερε την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει. Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές, με την Αστυνομία να σπεύδει στο σημείο.

Χωρίς καθυστέρηση, οι αστυνομικοί μπήκαν στη θάλασσα και, σε συνεργασία με τον ναυαγοσώστη της παραλίας, κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 55χρονο και να τον απομακρύνουν με ασφάλεια.

Στη συνέχεια, ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.