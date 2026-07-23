Χαλκιδική: Διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα για παράνομες χωματερές δίπλα σε δασικές εκτάσεις

Snapshot Διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα για παράνομες χωματερές μείνδυνα υλικά σε δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Σε αυτές τις χωματερές εντοπίζονται μπάζα, σκουπίδια, θραύσματα αμιάντου και άλλα επικίνδυνα υλικά που απειλούν το περιβάλλον και την υγεία.

Η έρευνα εξετάζει πιθανές παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας και παράβαση καθήκοντος από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Το πρόβλημα των παράνομων χωματερών είναι μόνιμο και επανεμφανίζεται παρά τις προσπάθειες καθαρισμού των δήμων της περιοχής.

Οι δήμοι ζητούν ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών από την πολιτεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Snapshot powered by AI

Προκαταρκτική εξέταση σχετικά με τις καταγγελίες για παράνομες χωματερές σε δασικές εκτάσεις στη Σιθωνία Χαλκιδικής διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Ύστερα από δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης που έκαναν λόγο για μπάζα, σκουπίδια και άλλα επικίνδυνα υλικά, διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα, ενώ το θέμα είχε τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Πολυγύρου τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της emakedonia, κάτοικοι της περιοχής έχουν τοποθετήσει εκεί έπιπλα, μπάζα από οικοδομικές εργασίες, τούβλα, θραύσματα, κεραμίδια καθώς και στρώματα, πλαστικά, καλώδια καθώς και ηλεκτρικές συσκευές. Παράλληλα, γίνεται λόγος για θραύσματα αμιάντου ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου αν τον εισπνεύσει, ειδικά στην περίπτωση που καεί.

Δίπλα σε περιοχές Natura

Μάλιστα, οι σκουπιδότοποι έχουν εντοπιστεί δίπλα σε δασικές εκτάσεις αλλά και προστατευόμενες περιοχές Natura. Όπως επισημαίνεται, στην περίπτωση που ξεσπάσει κάποια φωτιά στο σημείο θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσβεσή της λόγω των εύφλεκτων υλικών. Σε άλλα σημεία, τα μπάζα εντοπίζονται δίπλα από αντιπλημμυρικά έργα και αντλιοστάσια, καθώς και σε αρχαιολογικούς χώρους.

Με έγγραφη εντολή προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις, όπως παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κ.ά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «μικροσκόπιο» τίθεται και το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, εφόσον από την έρευνα διαπιστωθούν παραλείψεις ή ευθύνες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Μόνιμο πρόβλημα στην περιοχή

Να σημειωθεί ότι ανάλογη εντολή για ποινική έρευνα είχε δώσει ο διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης στις αρχές του περασμένου μήνα, με αφορμή δημοσιεύματα για «μπαζότοπο» δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδαιας στη Χαλκιδική, σε δρόμο που εκτείνεται προς την Κασσάνδρα και κοντά σε πευκόφυτη περιοχή.

Οι δήμοι της περιοχής αναφέρουν ότι το ξεμπάζωμα είναι μία εξαιρετικά ακριβή διαδικασία και επιβαρύνει όλους τους κατοίκους και όχι αυτούς που πετούν εκεί τα σκουπίδια και τα άλλα αντικείμενα. Ζητούν από την πολιτεία να επιστρατεύσει όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για να αποτρέψουν το πρόβλημα, καθώς έχουν γίνει ενέργειες καθαρισμού αλλά το πρόβλημα ξαναεμφανίζεται.

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