Τουρκία: Ο Οζέλ απειλεί με μεγάλη ανατροπή το πολιτικό σκηνικό και την κυριαρχία Ερντογάν

Snapshot Ο Οζγκιούρ Οζέλ αποχώρησε από το CHP και ανακοίνωσε την ίδρυση νέου κόμματος, προκαλώντας σημαντική πολιτική αναταραχή στην τουρκική αντιπολίτευση.

Η απομάκρυνση του Οζέλ από την ηγεσία του CHP βασίστηκε σε δικαστική απόφαση μετά από καταγγελία ανώνυμου μάρτυρα, με πολιτικές διαστάσεις.

Περίπου 80 βουλευτές του CHP αναμένεται να ακολουθήσουν τον Οζέλ στο νέο κόμμα, που μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη αντιπολιτευτική δύναμη στη Βουλή.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το νέο κόμμα του Οζέλ μπορεί να συγκεντρώσει πάνω από 32% της προτίμησης των ψηφοφόρων, υπερβαίνοντας το CHP υπό τον Κιλιτσντάρογλου.

Το νέο κόμμα πρέπει να δημιουργήσει οργανωτική δομή και να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, που ενδέχεται να γίνουν πρόωρα πριν το 2028. Snapshot powered by AI

Ο Οζγκιούρ Οζέλ πραγματοποίησε την Τρίτη μια ιστορική πολιτική κίνηση: σε μια φορτισμένη ομιλία ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), και ταυτόχρονα γνωστοποίησε την πρόθεσή του να ιδρύσει νέο κόμμα.

Με την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ (Özgür Özel) κηρύσσει ανοιχτό αγώνα στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η στήριξη που φαίνεται να διαθέτει τόσο στο κοινοβούλιο όσο και στην κοινωνία είναι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σημαντική. Πολλά μέλη της κοινοβουλευτικής του ομάδας είναι πιθανό να τον ακολουθήσουν.

«Σήμερα βρισκόμαστε στο χείλος ενός θλιβερού αποχωρισμού, ο οποίος έχει καταστεί αναπόφευκτος και έχει έρθει η ώρα του», δήλωσε ενώπιον των βουλευτών του CHP στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Το «εμείς» που χρησιμοποίησε στην ομιλία του, όπως εκτιμούν πολιτικοί αναλυτές, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους αναμένεται να ακολουθήσουν τη νέα πολιτική του πορεία, γεγονός που αποτυπώθηκε και στο θερμό χειροκρότημα που δέχθηκε.

Η μεγάλη ρήξη στο CHP

Η ίδρυση νέου κόμματος αποτελεί για τον Οζέλ μια προσπάθεια πολιτικής απεμπλοκής από την κρίση που έχει πλήξει το CHP, το οποίο βρίσκεται εδώ και καιρό υπό έντονη πίεση.

Στα τέλη Μαΐου, δικαστική απόφαση απομάκρυνε από την ηγεσία τον εκλεγμένο πρόεδρο του κόμματος, Οζέλ. Επισήμως, η υπόθεση παρουσιάστηκε ως εσωκομματική διαμάχη, ωστόσο η πολιτική της διάσταση θεωρείται πολύ ευρύτερη.

Ο Οζέλ είχε αναλάβει την ηγεσία του CHP τον Οκτώβριο του 2023, μετά τη νίκη του σε εσωκομματική αναμέτρηση απέναντι στον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος είχε οδηγήσει το κόμμα στην ήττα απέναντι στον Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές.

Με την αλλαγή ηγεσίας, το CHP επιχείρησε μια νέα αρχή. Το κόμμα που θεωρούνταν από πολλούς ως παλιό και αποκομμένο από την κοινωνία ανανεώθηκε και κορύφωσε την πορεία του με τη μεγάλη νίκη στις δημοτικές εκλογές του 2024.

Ωστόσο, όσο αυξανόταν η πολιτική επιρροή του CHP, εντάθηκαν και οι πιέσεις εναντίον του. Πολλοί στην Τουρκία θεωρούν ότι η κυβέρνηση αντιλήφθηκε πως η αντιπολίτευση είχε μετατραπεί ξανά σε σοβαρή απειλή.

Η κρίση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία ανώνυμου μάρτυρα για παρατυπίες στην εκλογή του Οζέλ στην ηγεσία του CHP. Η προσφυγή φέρεται να προήλθε από το περιβάλλον του Κιλιτσντάρογλου.

Παρότι η εκλογή θεωρούνταν συνταγματικά δύσκολο να αμφισβητηθεί, μια δικαιοσύνη που θεωρείται από τους επικριτές της κοντά στην κυβέρνηση άνοιξε τον δρόμο για την απομάκρυνσή του.

Την ηγεσία ανέλαβε προσωρινά ο Κιλιτσντάρογλου, ένας πολιτικός που, σύμφωνα με τους επικριτές του, θα αποτελούσε ευκολότερο αντίπαλο για τον Ερντογάν.

Οι υποστηρικτές του Οζέλ υποστηρίζουν ότι ο στόχος των πιέσεων προς το CHP ήταν η δημιουργία μιας αντιπολίτευσης που δεν θα αποτελούσε πραγματική απειλή για την κυβέρνηση.

Η δημιουργία νέου κόμματος αποτελεί, όπως αναφέρουν, την τελευταία επιλογή για να απελευθερωθούν από την επιρροή του στρατοπέδου Κιλιτσντάρογλου.

Το νέο κόμμα μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης

Οι προετοιμασίες για το νέο κόμμα φαίνεται ότι είχαν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Η κίνηση, ωστόσο, ενέχει σημαντικούς κινδύνους.

Αναλυτές εκτιμούν ότι περίπου 80 από τους 135 βουλευτές του CHP ενδέχεται να ακολουθήσουν τον Οζέλ.

Το νέο κόμμα, που σύμφωνα με πληροφορίες θα ονομάζεται «Yeni Parti» («Νέο Κόμμα»), θα μπορούσε έτσι να γίνει άμεσα η μεγαλύτερη αντιπολιτευτική δύναμη στην τουρκική Βουλή, αφήνοντας τον Κιλιτσντάρογλου με μια μειοψηφία.

Ο βουλευτής του CHP και στενός συνεργάτης του Οζέλ, Σεζγκίν Τανρικουλού, υποστήριξε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως και στελέχη άλλων κομμάτων μπορεί να ενταχθούν στη νέα πολιτική κίνηση.

Απέρριψε επίσης τις εκτιμήσεις ότι η διάσπαση θα ευνοήσει τον Ερντογάν.

«Η πρόθεση ήταν φυσικά να διασπαστεί το CHP ή να δημιουργηθεί μια αντιπολίτευση που δεν θα αποτελούσε απειλή για την κυβέρνηση», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι όσοι παρέμειναν στην παλιά κομματική δομή έχουν απομακρυνθεί από σχεδόν το 90% των ψηφοφόρων του CHP.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν δυναμική για τον Οζέλ

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Sonar Research τον Μάιο του 2026, περίπου το 90% των ψηφοφόρων του CHP δήλωσαν ότι δεν θα υποστήριζαν την επιστροφή του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία.

Η ίδια έρευνα δείχνει ότι ένα νέο κόμμα υπό τον Οζέλ θα μπορούσε να συγκεντρώσει πάνω από 32%, ενώ το CHP υπό τον Κιλιτσντάρογλου μόλις περίπου 5%.

Το κυβερνών κόμμα του Ερντογάν, το AKP, εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις περίπου στο 24%.

Παράλληλα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το CHP έχει χάσει μεγάλο αριθμό μελών, με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για περισσότερες από 42.000 αποχωρήσεις.

Ο αγώνας δρόμου μέχρι τις εκλογές του 2028

Οι επόμενες προεδρικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2028, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Για το νέο κόμμα του Οζέλ, ο χρόνος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Ενώ ο Κιλιτσντάρογλου διαθέτει ακόμη την οργανωτική δομή και τους πόρους του CHP, η νέα πολιτική δύναμη πρέπει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση και να δημιουργήσει κομματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, ένα νέο κόμμα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένη οργανωτική παρουσία σε επαρχίες και περιφέρειες, ενώ αποκτά δικαίωμα συμμετοχής σε εκλογές έξι μήνες μετά το συνέδριό του.

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