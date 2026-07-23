Στο νοσοκομείο η Κατερίνα Βρανά - «Σε αυτή τη φάση είμαι, περιμένω τον ορό»

Snapshot Η Κατερίνα Βρανά νοσηλεύεται προσωρινά στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Υποβάλλεται σε τακτικό έλεγχο για να διαπιστωθεί η ομαλή εξέλιξη της κατάστασής της.

Η ίδια διατηρεί το χιούμορ της παρά την κατάσταση και ενημερώνει τους θαυμαστές της μέσω Instagram.

Αναμένει τη χορήγηση ορού και δεν επιτρέπεται να δεχτεί επισκέψεις στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Κατερίνα Βρανά, όπως αποκάλυψε μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου.

Η γνωστή stand-up comedian ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις, διευκρινίζοντας πως κατά διαστήματα χρειάζεται να νοσηλεύεται προκειμένου να διαπιστωθεί ότι όλα εξελίσσονται ομαλά, ενώ, όπως πάντα, αντιμετώπισε την όλη κατάσταση με το γνωστό της χιούμορ.

«Γεια σας. Λοιπόν, που και που συμβαίνουνε μικροπράγματα και πρέπει να μπω νοσοκομείο να τσεκάρω αν είναι όλα καλά. Σε μια τέτοια φάση είμαι παιδιά. Μου ‘χουνε βάλει εδώ πεταλούδα και περιμένω τον ορό. Θα σας έλεγα να ‘ρθείτε αλλά από δω δεν με αφήνουν. Δεν μπορώ να φάω αυτό που θέλω. Το σημαντικό είναι ότι δεν θα πάω ποτέ να έχω σκουλαρίκι, έτσι; Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ’ τον ήλιο ξεξασπρότερη. Λες να με ξεχάσανε;».

https://www.instagram.com/reel/DbIQKiGu86J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης