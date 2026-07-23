Ζάκυνθος: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος ασθενής με ύποπτα σύμπτωμα λεπτοσπείρωσης
Εστάλησαν δείγματα στο ΑΧΕΠΑ για εργαστηριακή επιβεβαίωση
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Σε ιδιαιτέρως κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου ένας άνδρας, με ισχυρές υποψίες για λεπτοσπείρωση.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το imerazante, ο ασθενής εμφανίζει κλινική εικόνα που συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη λοίμωξη. Για την επίσημη εργαστηριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης, ελήφθησαν εξειδικευμένα δείγματα τα οποία απεστάλησαν εκτάκτως στο Εργαστήριο Αναφοράς του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα της επικίνδυνης νόσου στο νησί.
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