Ζάκυνθος: Νεκρός 74χρονος από λεπτοσπείρωση

Ανησυχία προκαλεί στη Ζάκυνθο η καταγραφή τριών κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης μέσα στον Απρίλιο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, ενώ ένα από αυτά είχε τραγική κατάληξη.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας ηλικίας 74 ετών κατέληξε έπειτα από νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, μετά από σοβαρή λοίμωξη από λεπτοσπείρωση.

Η Ζάκυνθος παρουσιάζει διαχρονικά αυξημένη συχνότητα εμφάνισης της νόσου, λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, οι έντονες βροχοπτώσεις και τα τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στα τέλη Μαρτίου πιθανόν συνέβαλαν στην ανάπτυξη και διασπορά του παθογόνου στο περιβάλλον.

Ο ΕΟΔΥ προγραμματίζει την αποστολή ειδικού κλιμακίου στη Ζάκυνθο για τη διερεύνηση των κρουσμάτων και την ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τα συμπτώματα της νόσου.