Ζάκυνθος: 60χρονος πέθανε από λεπτοσπείρωση - Εντοπίστηκαν άλλα δύο κρούσματα

Snapshot Ένας 60χρονος στη Ζάκυνθο πέθανε από λεπτοσπείρωση μετά από νοσηλεία σε νοσοκομεία της Ζακύνθου και της Αθήνας.

Ο 60χρονος δεν ζήτησε έγκαιρα ιατρική βοήθεια, γεγονός που συνέβαλε στην επιδείνωση της κατάστασής του.

Εντοπίστηκαν άλλα δύο κρούσματα λεπτοσπείρωσης, με μία γυναίκα να νοσηλεύεται στην Πάτρα και έναν άνδρα που πήρε εξιτήριο.

Η Ζάκυνθος καταγράφει τους περισσότερους θανάτους από λεπτοσπείρωση σε πανελλαδικό επίπεδο και είναι πρώτη στα Ιόνια Νησιά. Snapshot powered by AI

Σοβαρή ανησυχία έχει προκαλέσει στη Ζάκυνθο ο θάνατος ενός 60χρονου άνδρα από λεπτοσπείρωση, παράλληλα με τον εντοπισμό δύο ακόμη κρουσμάτων της νόσου στο νησί. Η κατάσταση επισήμως επιβεβαιώθηκε από τις τοπικές υγειονομικές αρχές, που καλούν σε αυξημένη προσοχή και έγκαιρη ιατρική παρέμβαση.

Ο 60χρονος ασθενής, ο οποίος είχε εκδηλώσει συμπτώματα λεπτοσπείρωσης, αρχικά νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου στην Αθήνα, όπου και κατέληξε. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η καθυστέρηση στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας συνέβαλε στην επιδείνωση της υγείας του.

Παράλληλα, δύο ακόμη περιστατικά έχουν επιβεβαιωθεί: μια γυναίκα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Πάτρας, ενώ ένας άνδρας πήρε εξιτήριο μετά από νοσηλεία. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και εντείνουν τους ελέγχους.

Η λεπτοσπείρωση, γνωστή και ως νόσος των τρωκτικών, μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένα νερά ή χώματα που έχουν μολυνθεί από ούρα ζώων, και αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Η Ζάκυνθος καταγράφει την υψηλότερη θνησιμότητα από τη νόσο στα Ιόνια Νησιά και πανελλαδικά, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση ενημέρωση και πρόληψη.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες συστήνουν στους κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν την επαφή με ύποπτα μολυσμένα νερά, να διατηρούν καθαριότητα στον περιβάλλοντα χώρο και να απευθύνονται άμεσα σε γιατρό αν εμφανίσουν συμπτώματα όπως πυρετό, μυαλγίες ή εμετούς.]

Τι είναι η λεπτοσπείρωση

Η λεπτοσπείρωση είναι μια σοβαρή ζωοανθρωπονόσος που προκαλείται από το βακτήριο Leptospira. Μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένο νερό ή έδαφος. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγίες και σε σοβαρές περιπτώσεις ηπατική βλάβη.