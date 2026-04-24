Ζάκυνθος: Συναγερμός για τα κρούσματα λεπτοσπείρωσης – Τι λέει ο ΕΟΔΥ

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Στη Ζάκυνθο καταγράφηκαν τρία κρούσματα λεπτοσπείρωσης μέσα στον μήνα, με έναν άνδρα να έχει καταλήξει.
  • Τα κρούσματα δεν έχουν άμεση επιδημιολογική σύνδεση και προέρχονται από διαφορετικές περιοχές του νησιού.
  • Ο ΕΟΔΥ αποδίδει την αύξηση των κρουσμάτων στις γεωγραφικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της Ζακύνθου και στις πρόσφατες κακοκαιρίες με πλημμυρικά φαινόμενα.
  • Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα επισκεφθεί το νησί για διερεύνηση των κρουσμάτων και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού.
  • Συνιστάται στους πολίτες η τήρηση μέτρων ατομικής υγιεινής και άμεση ιατρική συμβουλή σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως πυρετός και μυαλγίες.
Συναγερμός έχει σημάνει στη Ζάκυνθο για τρία κρούσματα λεπτοσπείρωσης που καταγράφηκαν μέσα στον μήνα στο νησί, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Ως γνωστό ένας άνδρας κατέληξε, ενώ δύο ακόμα κρούσματα σημειώθηκαν κατά τις τελευταίες ημέρες που αφορούν σε άνδρες, 21 και 34 ετών, οι οποίοι επίσης διαγνώστηκαν με τη νόσο. Ο πρώτος έχει ήδη ιαθεί και ο δεύτερος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Ζακύνθου.

ΕΟΔΥ: Δεν έχουν άμεση επιδημιολογική σύνδεση τα κρούσματα

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα τρία κρούσματα δεν έχουν άμεση επιδημιολογική σύνδεση καθώς είναι από διαφορετικές περιοχές της Ζακύνθου με αποστάσεις μεταξύ τους που κυμαίνονται από 1,5 έως 5 χιλιόμετρα, δεν πρόκειται για συγγενείς, ούτε έχουν κοινό εργασιακό περιβάλλον.

«Η Ζάκυνθος, λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και περιβαλλοντικών συνθηκών της, παρουσιάζει διαχρονικά αυξημένη συχνότητα κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης» αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Σημειώνει μάλιστα ότι κατά το τελευταίο διάστημα (τέλη Μαρτίου) καταγράφηκαν τοπικά κύματα κακοκαιρίας, με βροχοπτώσεις και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη και τη διασπορά του παθογόνου (Λεπτόσπειρα) στο περιβάλλον.

Ο ΕΟΔΥ προγραμματίζει επίσκεψη κλιμακίου επαγγελματιών υγείας για δράσεις διερεύνησης των κρουσμάτων και ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού για τα χαρακτηριστικά της νόσου.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και συνεργάζονται με τον ΕΟΔΥ με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Συνιστάται στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, να αποφεύγουν την επαφή με στάσιμα νερά και να απευθύνονται άμεσα σε ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων όπως πυρετός, μυαλγίες, πονοκέφαλος, αδυναμία ή έντονη κόπωση.

Τι είναι η λεπτοσπείρωση

Η λεπτοσπείρωση είναι μια βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένο νερό, έδαφος ή ούρα ζώων, ιδιαίτερα τρωκτικών.

Πρόκειται για νόσημα που αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά όταν διαγνωστεί έγκαιρα, καθώς υπάρχει κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ή άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Η ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση παραμένουν τα βασικά εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της λεπτοσπείρωσης.

