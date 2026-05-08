Πάτρα: Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπείρωση - Φόβοι και για φυματίωση

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Δυτικής Ελλάδας από τον θάνατο ενός 20χρονου που είχε προσβληθεί από λεπτοσπείρωση αλλά και από κρούσματα φυματίωσης από τα οποία νοσηλεύονται με φυματίωση.

Σύμφωνα με το tempo 24.gr πρόκειται για έναν υπήκοο από το Νεπάλ που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Ρίου με λεπτοσπείρωση και ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τετάρτη.

Όπως έγινε γνωστό, ο 20χρονος εργάτης, διέμενε σε περιοχή της Ηλείας και άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη το απόγευμα.

Το συμβάν έρχεται να αναδείξει την ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας των μεταναστών εργατών γης αλλά και συνολικότερα του πληθυσμού στις περιοχές Δυτικής Αχαΐας και Βόρειας Ηλείας, συνολικότερα.

Έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο, που έχουν σημειωθεί ανάλογα θανατηφόρα περιστατικά από την ίδια ασθένεια (λεπτοσπείρωση), σε Ζάκυνθο και Ηλεία.

Την ανησυχία μεγαλώνει το γεγονός ότι επίσης στο ΠΓΝΠ του Ρίο, νοσηλεύονται σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την περιοχή, έξι μετανάστες εργάτες γης από διάφορες χώρες (Νεπάλ, Σουδάν, Μπαγκλαντές κ.α.), έχοντας συμπτώματα της μεταδοτικής ασθένειας, φυματίωση.