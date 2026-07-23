Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου - Βασικοί Χατζηδιάκος και Άλι

Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Αλέσιο Λίσι για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Ντιναμό Κιέβου για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League (23/7, 20:00).

Newsbomb

Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου - Βασικοί Χατζηδιάκος και Άλι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Ο ΠΑΟΚ, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Αλέσιο Λίσι στον πάγκο, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ντιναμό Κιέβου (23/7, 20:00), με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Ιταλός τεχνικός έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Δικεφάλου.

Δείτε LIVE την αναμέτρηση μέσα από το OnSports

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Γκόμεζ, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Άλι, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς και Μύθου.

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