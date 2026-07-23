Θεσσαλία: Εγκαινιάσθηκε η νέα γέφυρα του Αλμυρού από τους Χατζηδάκη - Δήμα

Snapshot Εγκαινιάσθηκε η νέα γέφυρα στον Αλμυρό, που είχε καταστραφεί από τις πλημμύρες του 2023, ως μέρος των έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία μετά την κακοκαιρία «Daniel».

Το έργο αποκατάστασης περιλαμβάνει σημαντικές υποδομές συνολικού προϋπολογισμού 1,35 δισ. ευρώ, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Υποδομών.

Προχωρούν εργασίες αποκατάστασης οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλέστερων και ανθεκτικότερων δικτύων στην περιοχή.

Η ολοκλήρωση των έργων θα βελτιώσει την ασφάλεια, τις μεταφορές και την αναπτυξιακή δυναμική της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες να παραδώσει γρήγορα τα έργα, παρά τις δυσκολίες από τις συνεχείς βροχοπτώσεις και την ανάγκη διαχείρισης περιορισμένων πόρων. Snapshot powered by AI

Εγκαινιάσθηκε σήμερα η νέα γέφυρα στη νότια είσοδο του Αλμυρού, η οποία είχε καταστραφεί στις πλημμύρες του 2023, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα.

Πρόκειται για την αποκατάσταση μίας βασικής οδικής σύνδεσης της περιοχής, στα πλαίσια των έργων που γίνονται στη Θεσσαλία μετά την καταστροφική πλημμύρα του «Daniel».

Οι πληγές στη Θεσσαλία κλείνουν, μία νέα προοπτική ανοίγει

«Οι πληγές της Θεσσαλίας μία-μία κλείνουν και μια καινούργια προοπτική ανοίγει», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.«Από τη μια πλευρά προχωρούν τα έργα "Daniel", σιδηροδρομικά και οδικά, όπως αυτή εδώ η γέφυρα. Δεν είναι θεωρίες, είναι συγκεκριμένο και χειροπιαστό έργο. Από την άλλη πλευρά εγκαινιάζεται σήμερα ο Ε65, το τελευταίο του τμήμα παραδίδεται στην κυκλοφορία, ενώ ταυτόχρονα γίνεται εργώδης προσπάθεια να προωθηθεί το έργο της μερικής μεταφοράς υδάτων από τον Αχελώο στη Θεσσαλία, όπως επίσης προχωρεί παράλληλα και η ολιστική αντιμετώπιση της διαχείρισης των υδάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», ανέφερε.

«Είναι έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και δημιουργούν καινούργιες αναπτυξιακές προοπτικές για αυτή την τόσο κρίσιμη περιφέρεια της χώρας», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.

Δήμας: Παραδίδουμε σημαντικές υποδομές στην κοινωνία

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε ότι κατά την υπογραφή των συμβάσεων αποκατάστασης των ζημιών από τις θεομηνίες «Daniel» και «Elias» ήταν γνωστό ότι ξεκινούσε μία «τιτάνια προσπάθεια», η οποία έπρεπε να προχωρήσει με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό.

«Σήμερα, η δέσμευση αυτή γίνεται πράξη. Διαπιστώνουμε την πρόοδο των εργασιών και παραδίδουμε ήδη στην τοπική κοινωνία σημαντικές υποδομές, όπως η νέα γέφυρα του Αλμυρού, ενώ στα Φάρσαλα οι εργασίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο και το έργο θα παραδοθεί τις επόμενες ημέρες στην κυκλοφορία», σημείωσε.

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι στόχος δεν είναι μόνο η αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι φυσικές καταστροφές, αλλά η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλέστερων και ανθεκτικότερων υποδομών. «Με σχέδιο, συνέπεια και συνεχή παρουσία στα εργοτάξια, υλοποιούμε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αποκατάστασης υποδομών που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα, ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποδίδοντας σταδιακά στους πολίτες έργα που ενισχύουν την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας», ανέφερε.

Στην τελετή συμμετείχαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, και ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος.

Κ. Χατζηδάκης: Σύγχρονο δίκτυο και τρένα στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη ως το Δεκέμβριο

Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη επισκέφτηκαν έργα αποκατάστασης οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών που υπέστησαν ζημιές από τις θεομηνίες «Daniel» και «Elias» σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Κατά την επίσκεψη επιθεώρησαν την πρόοδο των εργασιών στη νέα γέφυρα της παλαιάς εθνικής οδού Φαρσάλων-Βόλου, στον ποταμό Ενιπέα, ενώ πραγματοποίησαν αυτοψία και στο σιδηροδρομικό τμήμα Δομοκός-Κραννώνας.

Στα Φάρσαλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ενημερώθηκαν για την πορεία κατασκευής της νέας γέφυρας στον ποταμό Ενιπέα. Στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη οι τελικές εργασίες διαμόρφωσης του έργου και προσαρμογής της οδοποιίας, με τη γέφυρα να αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Τα οδικά έργα εντάσσονται σε μία από τις τέσσερις εργολαβίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αποκατάσταση ζημιών, φθορών και αστοχιών σε τμήματα του οδικού δικτύου των δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμιέων, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων.

Επίσης, στο σιδηροδρομικό τμήμα Δομοκός-Κραννώνας, εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης της υποδομής και της επιδομής της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς και παρεμβάσεις για τη θωράκιση του δικτύου απέναντι σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Κώτσηρας: Έργο στρατηγικής σημασίας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο

Στην πορεία των εργασιών αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.«Τα έργα αποκατάστασης των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες "Daniel" και "Elias" προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς», δήλωσε.

Όπως είπε, κατά την επίσκεψη στη Θεσσαλία διαπιστώθηκε η πρόοδος των εργασιών αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου, ενός έργου «στρατηγικής σημασίας για την αναβάθμιση και τη θωράκιση του ελληνικού σιδηροδρόμου».

«Στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης η αποκατάσταση εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, βάσει χρονοδιαγράμματος. Όπως μας ενημέρωσαν οι ανάδοχοι, έως τα τέλη του καλοκαιριού αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες υποδομής και επιδομής και να υπάρχει πλήρως λειτουργική σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και εγκατεστημένο σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS, ενισχύοντας καθοριστικά το επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας του δικτύου», σημείωσε.

Ο κ. Κώτσηρας πρόσθεσε ότι η ολοκλήρωση των οδικών και σιδηροδρομικών έργων θα ενισχύσει τις μετακινήσεις, θα βελτιώσει την ασφάλεια των μεταφορών, θα στηρίξει την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής και θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα των πολιτών.

Ταχιάος: Ένα επιτυχημένο εγχείρημα σε σύντομο διάστημα

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, χαρακτήρισε την αποκατάσταση των ζημιών από τα φαινόμενα «Daniel» και «Elias» εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, το οποίο απαιτούσε την εξασφάλιση σημαντικών οικονομικών, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων. «Μόνο για τα έργα στη Θεσσαλία έχουν ενεργοποιηθεί συμβάσεις περίπου 1,4 δισ. ευρώ, όταν το συνολικό ύψος των ζημιών υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια», ανέφερε.

Ο κ. Ταχιάος επισήμανε ότι, πέρα από την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων, απαιτούνται εξειδικευμένο προσωπικό και μηχανήματα, τα οποία, όπως είπε, δεν αποτελούν ανεξάντλητους πόρους, καθώς «η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα απέραντο εργοτάξιο».

«Από την πρώτη κιόλας ημέρα βρεθήκαμε στο πεδίο, με τον τότε υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα. Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια και τους δήμους, ώστε να υπάρχει η αποδοχή των τοπικών κοινωνιών και να γίνει η αναγκαία προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι συνεχείς βροχοπτώσεις δεν επέτρεψαν την παράδοση αρκετών έργων νωρίτερα, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι «για τα δεδομένα ενός έργου τόσο μεγάλου όσο η συνολική αποκατάσταση της Θεσσαλίας, το να καταφέρουμε μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια να αποκαταστήσουμε τόσο μεγάλο μέρος των γεφυρών, του οδικού αλλά και του σιδηροδρομικού δικτύου που επλήγησαν, αποτελεί πραγματικά ένα επιτυχημένο εγχείρημα».

«Και αυτό το οφείλαμε στους ανθρώπους της Θεσσαλίας, που, μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες, ξαναέχτισαν τη ζωή τους, καλλιέργησαν και πάλι την πληγωμένη γη τους και συνεχίζουν να προσπαθούν», σημείωσε ο υφυπουργός.

«Η Πολιτεία τούς χρωστάει να σταθεί αρωγός τους για όσο χρειάζεται και αυτό ακριβώς κάνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπό την καθοδήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εξαντλούμε κάθε περιθώριο, ώστε τα έργα και οι δημόσιες επενδύσεις στον τόπο τους να ολοκληρώνονται στον συντομότερο δυνατό χρόνο», κατέληξε ο κ. Ταχιάος.

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Περισσότερα από 1.000 έργα σε Θεσσαλία και Στερεά

Στις αυτοψίες και στα εγκαίνια παρέστησαν οι βουλευτές Φθιώτιδας, Χρήστος Σταϊκούρας και Γιάννης Οικονόμου, Μαγνησίας, Ζέττα Μακρή και Χρήστος Μπουκώρος, και Λάρισας, Χρήστος Κέλλας, Χρήστος Καπετάνος και Μάξιμος Χαρακόπουλος, καθώς και οι δήμαρχοι Δομοκού, Χαράλαμπος Λιόλιος, Αλμυρού, Δημήτρης Εσερίδης, και Φαρσάλων, Ιορδάνης Εσκίογλου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υλοποιούνται έργα σε 1.007 σημεία του οδικού δικτύου στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 899,7 εκατ. ευρώ, καθώς και έργα αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου προϋπολογισμού 450,12 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται σε 1,35 δισ. ευρώ. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025.

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