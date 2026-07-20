Χατζηδάκης από Κύπρο: «Η επανένωση του νησιού είναι η μόνη λύση - Ακλόνητη η στήριξη της Ελλάδας»

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης βρίσκεται στην Κύπρο για τις εκδηλώσεις συμπλήρωσης 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Newsbomb

Χατζηδάκης από Κύπρο: «Η επανένωση του νησιού είναι η μόνη λύση - Ακλόνητη η στήριξη της Ελλάδας»
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  • Ο Κωστής Χατζηδάκης εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό στις εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
  • Τόνισε ότι η επανένωση της Κύπρου είναι η μόνη λύση, βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
  • Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει ακλόνητα την Κύπρο και τον κυπριακό ελληνισμό στον αγώνα για δικαίωση και τερματισμό της τουρκικής κατοχής.
  • Αναφέρθηκε στις ανοιχτές πληγές της εισβολής, όπως η κατοχή, οι εκτοπισμένοι και η καταπάτηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Υποστήριξε τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και ευχήθηκε η 52η επέτειος να είναι η τελευταία μαύρη επέτειος εισβολής.
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Στην Κύπρο βρίσκεται σήμερα ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στο νησί.

Σε δήλωσή του ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Τιμούμε σήμερα με σεβασμό και ευγνωμοσύνη όλους όσους έπεσαν για την απόκρουση της τουρκικής εισβολής το 1974. Τιμούμε επίσης και όλους όσους αγωνίστηκαν σε αυτή τη μάχη που ήταν μια μάχη για την ελευθερία και για το δίκαιο. Οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές. Η επανένωση του νησιού είναι η μόνη λύση, που έχουμε μπροστά μας και θα την επιδιώξουμε στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, για μια δίκαια και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Μην έχετε καμία αμφιβολία, η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στην Κύπρο μαζί με τον κυπριακό ελληνισμό σε αυτόν τον αγώνα, που είναι αγώνας που ενώνει όλους τους Έλληνες απανταχού της γης».

Ανοικτές οι πληγές στο σώμα ολόκληρου του Ελληνισμού

Κατά τον χαιρετισμό του στον Καθεδρικό Ναό της Λευκωσίας, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «πενήντα δύο χρόνια τώρα, οι πληγές της τουρκικής εισβολής του Ιουλίου-Αυγούστου 1974 παραμένουν ανοικτές στο σώμα της Κύπρου και ολόκληρου του Ελληνισμού», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην κατοχή, τους εκτοπισμένους, την αγωνία για τους αγνοούμενους και την καταπάτηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αφού απέδωσε φόρο τιμής στους πεσόντες και τους αγωνιστές του 1974, σημείωσε ότι παρά τις δοκιμασίες, η Κυπριακή Δημοκρατία άντεξε και ο κυπριακός ελληνισμός προοδεύει, τονίζοντας ωστόσο πως «έχουμε όλοι χρέος να οδηγήσουμε σήμερα τον αγώνα αυτό στη δικαίωσή του».

Αναφερόμενος στην προοπτική επίλυσης του Κυπριακού, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθάρισε ότι «απόλυτος στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος από τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση της Κύπρου», συμπληρώνοντας πως επιδιώκεται μια αμοιβαία αποδεκτή λύση «στη βάση των σχετικών Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών» και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για «μία λύση που θα απαλλάξει την Κύπρο από τα κατοχικά στρατεύματα και τα απολύτως αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων και επεμβατικών "δικαιωμάτων" της Τουρκίας και κάθε τρίτου στις κυπριακές υποθέσεις».

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε την πλήρη στήριξη Αθήνας και Λευκωσίας στις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, διαβεβαιώνοντας ότι «στην προσπάθεια αυτή, η Κύπρος είχε, έχει και θα έχει την ακλόνητη στήριξη της Ελλάδας και του Ελληνισμού απανταχού της γης», με την ευχή «η σημερινή 52η μαύρη επέτειος της τουρκικής εισβολής να είναι η τελευταία».

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