Υπουργείο Εξωτερικών: Ανακοίνωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει ύψιστη προτεραιότητα

Ελένη Ευστρατίου

Υπουργείο Εξωτερικών: Ανακοίνωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει την προσήλωση σε συνολική λύση του Κυπριακού βάσει της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
  • Η Τουρκική εισβολή του 1974 χαρακτηρίζεται παράνομη εισβολή και κατοχή σε έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ.
  • Η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει σεβασμό προς όσους υπερασπίστηκαν την Κύπρο.
  • Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την επανένωση της Κύπρου.
  • Η επίλυση του Κυπριακού παραμένει ύψιστη προτεραιότητα στο πλαίσιο των παραμέτρων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των αξιών της ΕΕ.
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Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974, του υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση δηλώνοντας την προσήλωση σε μια συνολική λύση στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Στην ανακοίνωση, το ΥΠΕΞ τιμά τους πεσόντες και υπενθυμίζει ότι το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει στις προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών και την επανένωση της Κύπρου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακρωτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο.

Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ.

Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ.

Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στα επόμενα βήματα της, υπό εξέλιξη, προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η επανένωση της Μεγαλονήσου και η άρση της κατοχής σε έδαφος μιας χώρας μέλους της ΕΕ, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

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