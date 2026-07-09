Σοφία Κασπίρη: Συγχαρητήρια Κικίλια στη ναυαγοσώστρια για τη διάσωση 6 ανθρώπων στην Κεφαλονιά

Snapshot Η ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη έσωσε έξι λουόμενους, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, στην Κεφαλονιά.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, την συνεχάρη για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της κατά τη διάσωση.

Ο υπουργός σκοπεύει να την τιμήσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας σε ημέρα που θα έχει ρεπό από τα καθήκοντά της.

Η επέμβαση της Κασπίρη έχει προκαλέσει συγκίνηση στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς λόγω της σημασίας της διάσωσης. Snapshot powered by AI

Τηλεφωνική επικοινωνία με τη ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη, η οποία έσωσε έξι λουόμενους στην Κεφαλονιά, ανάμεσά τους δύο παιδιά, είχε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για την ψυχραιμία, την αποφασιστικότητα και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, τονίζοντας ότι η στάση της αποτελεί παράδειγμα ευθύνης, αυταπάρνησης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους, της γνωστοποίησε την πρόθεσή του να την υποδεχθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την ημέρα που θα έχει ρεπό από τα καθήκοντά της, προκειμένου να την τιμήσει για την πράξη της.

Όπως επισήμανε ο Βασίλης Κικίλιας, η αναγνώριση αυτή ανήκει σε μια νέα επαγγελματία που, με απόλυτη ετοιμότητα και αίσθημα ευθύνης, έκανε πράξη την αποστολή της, σώζοντας ανθρώπινες ζωές.

Η επέμβαση της Σοφίας Κασπίρη έχει προκαλέσει συγκίνηση στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, καθώς αποδείχθηκε καθοριστική για τη διάσωση έξι ανθρώπων που βρέθηκαν σε κίνδυνο, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.

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