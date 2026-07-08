Κεφαλονιά: Ναυαγοσώστρια έσωσε 7 άτομα - Όταν έβγαλα έξω 2 αδελφάκια, η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας

Snapshot Επτά λουόμενοι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, εγκλωβίστηκαν σε δυνατά ρεύματα στην παραλία Άβυθος στην Κεφαλονιά λόγω απότομης αλλαγής καιρικών συνθηκών.

Η ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη επενέβη άμεσα και με ψυχραιμία κατάφερε να βγάλει με ασφάλεια όλους από τη θάλασσα, παρά τις δύσκολες συνθήκες.

Η επιχείρηση διάσωσης ήταν απαιτητική, καθώς η ναυαγοσώστρια υποστήριξε ταυτόχρονα τρεις εξαντλημένους ενήλικες και αντιμετώπισε τον πανικό των εγκλωβισμένων.

Η Σοφία Κασπίρη είναι απόφοιτη Νοσηλευτικής με τριετή εμπειρία στη ναυαγοσωστική, ενώ η εκπαίδευσή της συνέβαλε στην αποτελεσματική διαχείριση του περιστατικού.

Η ευγνωμοσύνη της μητέρας των δύο παιδιών ήταν σημαντική για τη ναυαγοσώστρια, που βρήκε ανακούφιση και χαρά μετά τη διάσωση. Snapshot powered by AI

Επτά λουόμενους χρειάστηκε να βοηθήσει να βγουν σώοι στην ακτή μία ναυαγοσώστρια στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες λουομένων, τις οποίες δημοσίευσε το KefaloniaPress, περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, ο κυματισμός στην παραλία Άβυθος, στα νότια του νησιού, ενισχύθηκε απότομα, ενώ το νερό άρχισε να «τραβά» προς τα βαθιά όσους βρίσκονταν στη θάλασσα. Παρότι αρκετοί πρόλαβαν να επιστρέψουν στην ακτή, επτά άτομα εγκλωβίστηκαν στα ρεύματα, ανάμεσά τους και δύο μικρά αδέλφια.

Κεφαλονιά, παραλία Άβυθος kefaloniapress.gr

Άμεση ήταν η επέμβαση της ναυαγοσώστριας Σοφίας Κασπίρη, η οποία υπηρετεί στην παραλία. Με ψυχραιμία και διαδοχικές εισόδους στη θάλασσα, κατάφερε να προσεγγίσει και να οδηγήσει με ασφάλεια τους λουόμενους στην ακτή, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί.

«Ήταν μια δύσκολη φάση. Όταν όμως έβγαλα έξω από τη θάλασσα τα δύο αδελφάκια και η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει, ξέχασα όλο τον κόπο και την αγωνία. Η αντίδρασή της μου έδωσε μεγάλη χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά στο KefaloniaPress.

Σοφία Κασπίρη, ναυαγοσώστρια kefaloniapress.gr

Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, η επιχείρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η ναυαγοσώστρια χρειάστηκε να διαχειριστεί τόσο τα έντονα ρεύματα όσο και τον πανικό των ανθρώπων που αδυνατούσαν να επιστρέψουν μόνοι τους. Σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές, βρέθηκε να υποστηρίζει ταυτόχρονα τρεις εξαντλημένους ενήλικες, ενώ εργαζόμενοι από την καντίνα της παραλίας μπήκαν στο νερό για να συνδράμουν στις προσπάθειες.

Η Σοφία Κασπίρη, η οποία κατάγεται από την Πάτρα, είναι απόφοιτη Νοσηλευτικής και διαθέτει τριετή εμπειρία στη ναυαγοσωστική. Όπως εξηγεί, τόσο η εκπαίδευσή της στις διασώσεις όσο και οι γνώσεις της στη νοσηλευτική τη βοηθούν να διατηρεί την ψυχραιμία της σε κρίσιμες στιγμές και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά περιστατικά τόσο μέσα στη θάλασσα όσο και μετά την απομάκρυνση των λουομένων από τον κίνδυνο.