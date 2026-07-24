AstraZeneca: Ο Σταύρος Ντογιάκος νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για Ελλάδα και Κύπρο

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετά από πολυετή διεθνή σταδιοδρομία, ο Σταύρος Ντογιάκος αναλαμβάνει από την 1η Σεπτεμβρίου καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου, διαδεχόμενος την Έλενα Χουλιάρα. Μάλιστα, ο κ. Ντογιάκος

Ο Σταύρος Ντογιάκος διαθέτει περίπου 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε θέσεις ηγεσίας με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη οργανισμών και ομάδων, στον φαρμακευτικό κλάδο. Οι πιο πρόσφατοι ρόλοι της σταδιοδρομίας του ήταν Vice President, Global Commercial Respiratory & Immunology στην AstraZeneca, Διευθυντής Ευρώπης Γονιδιακών Θεραπειών Novartis και Country President & General Manager Oncology στη Novartis Σλοβακίας, όπου διακρίθηκε για τα εξαιρετικά του αποτελέσματα.

Είναι κάτοχος MSc Health Economics, Policy and Management από το London School of Economics, MBA από το ALBA Graduate Business School και Πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας.

Η Andrea Mugan, Area Vice President Western & Southern Europe και VP Commercial EUCAN, δήλωσε σχετικά: «Ευχαριστούμε θερμά την Έλενα Χουλιάρα για την εξαιρετική ηγεσία, την αφοσίωση και την καθοριστική συμβολή της στην AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου όλα αυτά τα χρόνια. Υπό την ηγεσία της, η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Ντογιάκο στην ομάδα μας. Η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν στρατηγικές αγορές για την AstraZeneca, και ο διορισμός αυτός αντανακλά τη δέσμευσή μας να τοποθετούμε ηγέτες με όραμα σε καίριες θέσεις. Η εκτεταμένη εμπειρία του και η αποδεδειγμένη ικανότητά του να ηγείται της ανάπτυξης θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της πρόσβασης των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακά μας και θα υποστηρίξουν την επόμενη φάση της ανάπτυξης και του αντίκτυπού μας».

Με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων του καθηκόντων, ο Σταύρος Ντογιάκος δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη η ανάληψη της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου — και μια ξεχωριστή στιγμή, καθώς σημαίνει την επιστροφή μου για να ηγηθώ στη χώρα μου. Η AstraZeneca ηγείται παγκοσμίως στη βιοφαρμακευτική καινοτομία, σε μια εποχή όπου η επιστήμη επαναπροσδιορίζει το τι είναι εφικτό για τους ασθενείς. Πατώντας στα ισχυρά θεμέλια που έθεσαν η Έλενα Χουλιάρα και ολόκληρη η ομάδα, και σε στενή συνεργασία με την κοινότητα της υγείας, θα παραμείνουμε πιστοί στον σκοπό μας: να διασφαλίσουμε ότι κάθε ασθενής στην Ελλάδα και την Κύπρο έχει έγκαιρη και αδιάλειπτη πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα που μεταμορφώνουν και σώζουν ζωές. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με την ταλαντούχα ομάδα μας και τους εταίρους μας σε όλο το οικοσύστημα της υγείας, ώστε να αξιοποιήσουμε την ισχυρή κληρονομιά της AstraZeneca και να προωθήσουμε περαιτέρω τον αντίκτυπό μας προς όφελος των ασθενών».

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