PhARMA Innovation Forum: Ο Κωνσταντίνος Μεφσούτ είναι ο νέος Γενικός Διευθυντής

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Μεφσούτ αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του PhARMA Innovation Forum.

Έχει πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και πολυετή εμπειρία σε δημόσια πολιτική, εταιρικές υποθέσεις, επικοινωνία και βιωσιμότητα.

Στόχος του στο νέο ρόλο είναι η προώθηση της φαρμακευτικής καινοτομίας και η ενίσχυση του διαλόγου με θεσμικούς εταίρους της Υγείας. Snapshot powered by AI

Τη συνολική ευθύνη της διοίκησης, της λειτουργίας και της στρατηγικής ανάπτυξης του PhARMA Innovation Forum (PIF) αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Μεφσούτ, ως νέος γενικός διευθυντής του φόρουμ.

Ο Κωνσταντίνος Μεφσούτ, κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει σημαντική και πολυετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της δημόσιας πολιτικής, των εταιρικών υποθέσεων, της επικοινωνίας και της βιωσιμότητας. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, έχει ηγηθεί και καθοδηγήσει επιτυχώς τη σχεδίαση και υλοποίηση σύνθετων στρατηγικών έργων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στο νέο του ρόλο, βασική προτεραιότητα για την επόμενη περίοδο αποτελεί η προώθηση και η ανάδειξη της φαρμακευτικής καινοτομίας, η εμβάθυνση και συστηματικοποίηση του διαλόγου με τους θεσμικούς εταίρους της Υγείας, καθώς και η ουσιαστική συνεισφορά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, ανθεκτικού και ασθενοκεντρικού υγειονομικού οικοσυστήματος στη χώρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του PhARMA Innovation Forum καλωσορίζει τον Κωνσταντίνο Μεφσούτ, επισημαίνοντας ότι η τεχνογνωσία, η διεθνής εμπειρία και η στρατηγική αντίληψη του που διαθέτει, θα συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση του έργου του PIF και στην προαγωγή της καινοτομίας προς όφελος των Ελλήνων ασθενών.

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