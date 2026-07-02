Αλλαγές στην Pfizer Hellas - Έμφαση σε εμβόλια, καινοτόμα φάρμακα και κλινικές μελέτες

Snapshot Η Χριστίνα Μιχαηλίδη αναλαμβάνει Ιατρική Διευθύντρια της Pfizer Hellas από 3 Ιουλίου 2026, υπεύθυνη για καινοτόμα φάρμακα, εμβόλια και κλινικές μελέτες στην Ελλάδα.

Η εταιρεία στοχεύει στην ευθυγράμμιση της επιστημονικής στρατηγικής με τις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας, του συστήματος υγείας και των ασθενών, με έμφαση στην Ογκολογία.

Η πρόσφατη αλλαγή στη διοίκηση της Pfizer Hellas περιλαμβάνει την ανάληψη της θέσης του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου από τον Βασίλη Τζινιέρη. Snapshot powered by AI

Τη θέση της Ιατρικής Διευθύντριας της Pfizer Hellas αναλαμβάνει από τις 3 Ιουλίου 2026, η Χριστίνα Μιχαηλίδη, διαδεχόμενη τον Δαμιανό Μένεγα. Η κυρία Μιχαηλίδη θα έχει υπό την ευθύνη της το σύνολο των καινοτόμων φαρμάκων και εμβολίων της Pfizer Hellas, καθώς επίσης, την επιστημονική υποστήριξη των κλινικών μελετών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, τόσο από τoν τοπικό όσο και από τον παγκόσμιο οργανισμό της Pfizer, σε συνεργασία με δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και πανεπιστημιακά ιδρύματα για θεραπευτικές κατηγορίες όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, ογκολογία, σπάνια νοσήματα και εμβόλια.

Στους στόχους της εταιρείας είναι η περαιτέρω ευθυγράμμιση της επιστημονικής στρατηγικής της Pfizer με τις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας, του συστήματος υγείας και των ασθενών στην Ελλάδα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την παρουσία της εταιρείας στον τομέα της Ογκολογίας. Η επιστημονική και ερευνητική εμπειρία της Χριστίνας Μιχαηλίδη, καθώς και η θητεία της, για πάνω από δέκα χρόνια στο τμήμα Medical Affairs της εταιρείας, θεωρείται ότι θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Η ακαδημαϊκή εξειδίκευση της νέας Ιατρικής Διευθύντριας της εταιρείας, είναι στους συμπαγείς όγκους και τις αιματολογικές κακοήθειες. Η κυρία Μιχαηλίδη εντάχθηκε στη Pfizer τo 2017, ως Medical Advisor στο τμήμα Ογκολογίας – Αιματολογίας, ενώ κατά τη διάρκεια της πορείας της στη Pfizer είχε αναλάβει καθήκοντα και στον παγκόσμιο Ιατρικό και Ερευνητικό οργανισμό Ογκολογίας της Pfizer. Από το 2024 μέχρι σήμερα, διετέλεσε επικεφαλής του ιατρικού τμήματος Ογκολογίας, έχοντας στην ευθύνη της την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, ενώ ήταν και μέλος της ευρύτερης ηγετικής ομάδας του Ιατρικού τμήματος.

Η Χριστίνα Μιχαηλίδη διαθέτει διδακτορικό τίτλο από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταδιδακτορικό τίτλο στην Μοριακή Ογκολογία από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στις ΗΠΑ. Παράλληλα, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Ογκολογία από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και είναι απόφοιτος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε τομείς όπως οι βιοδείκτες, η επιγενετική του καρκίνου και η μεταφραστική έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, ανέλαβε τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Pfizer Hellas, ο Βασίλης Τζινιέρης, μετά τη συνταξιοδότηση του Ζαχαρία Ραγκούση.