Σάκης Ρουβάς: Αγκαλιά με την Κάτια Ζυγούλη στις καλοκαιρινές τους διακοπές - Οι νέες φωτογραφίες

Snapshot Ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές του με την Κάτια Ζυγούλη στον λογαριασμό του στο TikTok.

Στις φωτογραφίες, το ζευγάρι εμφανίζεται αγκαλιασμένο και χαλαρό, απολαμβάνοντας στιγμές μαζί.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε επίσης ένα στιγμιότυπο από το ηλιοβασίλεμα πάνω σε σκάφος.

Η ανάρτηση διαψεύδει έμμεσα φήμες για κρίση στον γάμο τους μετά από πάνω από 23 χρόνια κοινής ζωής. Snapshot powered by AI

Στιγμέ χαλάρωσης απολαμβάνει ο Σάκης Ρουβάς στο πλευρό της Κάτιας Ζυγούλη, μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις ο τραγουδιστής, ο οπίος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους εικόνες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε ανάρτηση την Τρίτη 21 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την κοινή τους απόδραση.

Η ανάρτηση του τραγουδιστή στο TikTok

Στην πρώτη φωτογραφία, ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη ποζάρουν αγκαλιασμένοι, φορώντας καπέλα και γυαλιά ηλίου, με τον τραγουδιστή να κάνει μια χιουμοριστική γκριμάτσα στον φακό.

O ίδιος μοιράστηκε και ένα ακόμα στιγμιότυπο από τη θάλασσα, καταγράφοντας το ηλιοβασίλεμα ενώ βρισκόταν πάνω σε σκάφος.

Τέλος στις φήμες

Με τη νέα του ανάρτηση, ο Σάκης Ρουβάς έδειξε πως συνεχίζει να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές στο πλευρό της Κάτιας Ζυγούλη, διαψεύδοντας έμμεσα τα κατά καιρούς δημοσιεύματα και τις φήμες που ήθελαν τον γάμο τους να περνά κρίση, έπειτα από περισσότερα από 23 χρόνια κοινής πορείας.

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