Όζι Όσμπορν: «Όταν θέλετε να τον θυμάστε δυναμώστε τη μουσική όσο πιο πολύ μπορείτε»

Snapshot Η Σάρον Όσμπορν κάλεσε τους θαυμαστές να τιμούν τη μνήμη του Όζι ακούγοντας τη μουσική του δυνατά και κάνοντας headbanging.

Ο Όζι Όσμπορν χαρακτηριζόταν από αυθεντικότητα, χιούμορ και αλήθεια, σύμφωνα με τη Σάρον.

Ο θρυλικός μουσικός πέθανε σε ηλικία 76 ετών, έχοντας διαγνωστεί με νόσο του Πάρκινσον από το 2019.

Η αποχαιρετιστήρια συναυλία του συγκέντρωσε χρήματα για φιλανθρωπικές οργανώσεις, και η Σάρον δεσμεύτηκε να συνεχίσει τη στήριξή τους.

Η Ozzy Day στο Μπέρμιγχαμ τιμά την κληρονομιά του και αναδεικνύει τη σύνδεσή του με την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Snapshot powered by AI

Η Σάρον Όσμπορν, χήρα του θρυλικού Όζι Όσμπορν, ζήτησε από τους θαυμαστές του να τιμούν τη μνήμη του με τον τρόπο που εκείνος θα ήθελε: ακούγοντας τη μουσική του όσο πιο δυνατά μπορούν.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του πρωτοπόρου της heavy metal, η Σάρον παραχώρησε συνέντευξη στο BBC, μιλώντας για πρώτη φορά μετά από καιρό για την απώλεια του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της.

Ο θάνατος του Όζι Όσμπορν, στις 22 Ιουλίου 2025, είχε προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση, αλλά και ένα μεγάλο κύμα αναγνώρισης για τη συμβολή του στη μουσική. Η φωνή της Σάρον λύγισε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με το BBC Radio WM, καθώς θυμήθηκε τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο.

«Θέλω ο κόσμος να θυμάται πόσο αστείος ήταν. Ήταν αστείος, χαρισματικός και αληθινός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε, μεταφέροντας τα λόγια που, όπως είπε, θα έλεγε ο ίδιος ο Όζι: «Όταν θέλετε να με θυμάστε, απλώς δυναμώστε τη μουσική όσο πιο πολύ γίνεται και κάντε headbanging (σσ ρυθμική κίνηση του κεφαλιού)».

Η Σάρον βρέθηκε στη γενέτειρα του Όζι, το Μπέρμιγχαμ, την ώρα που η πόλη προετοιμαζόταν να διοργανώσει για πρώτη φορά την Ozzy Day, μια μεγάλη δωρεάν γιορτή αφιερωμένη στον frontman των Black Sabbath, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή Άστον.

«Ήταν αυθεντικός μέχρι το τέλος»

Μιλώντας για τον σύζυγό της, η Σάρον τόνισε πως το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό του ήταν η αυθεντικότητά του.«Ήταν αυθεντικός. Ποτέ δεν προσπάθησε να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά ήταν. Σου έλεγε πάντα την αλήθεια και ήξερες πού βρισκόσουν μαζί του», είπε.

«Ήταν πραγματικά γνήσιος και απίστευτα αστείος. Μπορούσαμε να έχουμε τους χειρότερους καβγάδες στον κόσμο, αλλά στο τέλος καταλήγαμε να γελάμε, γιατί έλεγε κάτι τόσο παράλογο που ξεσπούσαμε και οι δύο σε γέλια».

Ο Όζι Όσμπορν, γνωστός σε εκατομμύρια θαυμαστές ως ο «Πρίγκιπας του Σκότους», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, λίγες εβδομάδες μετά τη συναυλία αποχαιρετισμού των Black Sabbath, «Back to the Beginning», στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ.

Ο μουσικός αντιμετώπιζε για χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον το 2019.

Η αποχαιρετιστήρια συναυλία συγκέντρωσε χρήματα για τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις: το Cure Parkinson’s, το Acorns Children’s Hospice και το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Birmingham Children’s Hospital.

Η Σάρον δήλωσε πως η στήριξη προς τις οργανώσεις αυτές θα συνεχιστεί. «Θα συνεχίσουμε μέχρι να βρεθεί θεραπεία για το Πάρκινσον, γιατί ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι η ασθένεια γίνεται όλο και πιο συχνή», ανέφερε.

Παράλληλα, μίλησε με θερμά λόγια για το έργο του Acorns, το οποίο επισκέφθηκε μία ημέρα πριν, ενώ αποκάλυψε πως το συγκεκριμένο νοσοκομείο είχε φροντίσει τον Όζι όταν ήταν παιδί, όταν είχε νοσήσει από κοκκύτη για έξι εβδομάδες.

«Ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας πραγματικά καλός άνθρωπος με μεγάλη καρδιά. Ήθελε να προσφέρει πίσω στον κόσμο», είπε συγκινημένη.

«Το Μπέρμιγχαμ είναι το σπίτι του»

Παρά τη μεγάλη απώλεια, η Σάρον Όσμπορν δήλωσε πως θέλει να κοιτάξει μπροστά και να δει την Ozzy Day να γίνεται μέρος της κληρονομιάς του.

«Αυτό είναι το σπίτι της metal μουσικής», είπε αναφερόμενη στο Μπέρμιγχαμ. «Είναι το σπίτι του Όζι. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, εκεί βρίσκεται η καρδιά του. Η Ozzy Day δεν θα μπορούσε να γίνει πουθενά αλλού.

Αγαπούσε αυτή την πόλη, αγαπούσε τους ανθρώπους της», κατέληξε.

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